TRAVEL

Tips Menyusun Itinerary Outing Kantor yang Efektif

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |14:51 WIB
Tips Menyusun <i>Itinerary</i> Outing Kantor yang Efektif
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
OUTING kantor adalah kesempatan emas untuk meningkatkan keakraban antar karyawan, memperkuat tim, dan memberikan penyegaran dari rutinitas harian. 

Namun, untuk memastikan acara berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang menyenangkan, penyusunan itinerary yang efektif sangat penting. Berikut adalah beberapa tips untuk menyusun itinerary outing kantor yang efektif dan berkesan.

1. Tentukan tujuan dan tema outing
Langkah pertama dalam menyusun itinerary adalah menentukan tujuan dan tema outing. Apakah tujuannya untuk team building, relaksasi, atau edukasi? Tema outing akan membantu dalam memilih aktivitas yang sesuai. Misalnya, tema petualangan cocok untuk kegiatan outdoor seperti hiking atau rafting, sedangkan tema relaksasi mungkin lebih cocok untuk kegiatan spa atau yoga.

2. Kenali peserta
Ketahui jumlah peserta dan profil mereka. Apakah mayoritas peserta suka aktivitas fisik atau lebih memilih kegiatan santai? Memahami preferensi peserta akan membantu dalam menyusun itinerary yang menarik bagi semua orang. Jangan lupa untuk memerhatikan kebutuhan khusus seperti alergi makanan atau keterbatasan fisik.

3. Buat daftar aktivitas
Buat daftar aktivitas yang ingin dilakukan selama outing. Sertakan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi berbagai minat peserta, seperti permainan team building, wisata alam, atau kuliner. Pastikan aktivitas tersebut sesuai dengan tujuan outing dan dapat diikuti oleh semua peserta.

4. Atur waktu dengan efisien
Waktu adalah faktor penting dalam menyusun itinerary. Tentukan durasi masing-masing aktivitas dan pastikan ada jeda yang cukup antara kegiatan untuk istirahat atau peralihan. Jangan padatkan jadwal terlalu ketat, beri ruang untuk fleksibilitas agar peserta tidak merasa terburu-buru atau lelah.

5. Pilih lokasi yang tepat
Pilih lokasi yang sesuai dengan tema outing dan aktivitas yang direncanakan. Pastikan lokasi mudah diakses dan memiliki fasilitas yang memadai. Jika kegiatan melibatkan perjalanan jarak jauh, atur transportasi yang nyaman dan sesuai dengan anggaran.

 

