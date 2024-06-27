OOTD Jaket Bomber ala Aaliyah Massaid dan Ari Irham, Keren dan Playful

JAKET bomber memang telah menjadi item fashion yang kerap digunakan banyak kalangan. Bahakan, presiden Jokowi pun pernah menggunakan jaket bomber pada beberapa kesempatan.

Nah, kini Aaliyah Massaid dan Ari Irham memadukan jaket bomber dalam OOTD mereka. Keduanya terlihat memakai jaket bomber milik Kate Spade New York, yaitu Noel Bomber Jacket.

Melalui unggahan Instagram stylist-nya, Erich Al Amin, Aaliyah tampak menawan dalam balutan OOTD casual feminin. Dengan balutan jaket serta rok pendek membuat terlihat boysih tapi tetap feminin.

Selain Noel Bomber Jacket, calon istri Thariq Halilintar ini pun memadukan dengan Spring Argyle Sweater dan Noel Taffeta Skirt. Tampilannya pun terlihat sangat serasi, dengan loafer hitam dan kaos kaki selutut, membuat adanya kesan playful secara subtle.





Sementara Ari Irham, memilih gaya kasual dengan jaket bomber tersebut. Dia memadukan jaket itu dengan t-shirt putih polos serta washed jeans. Dia pun melengkapi penampilannya dengan Noel Belt Bag yang menambah sentuhan sporty yang modern.



Sekadar informasi, Noel Bomber Jacket merupakan bagian dari Koleksi Spring 2024 Kate Spade New York yang mengusung konsep nuansa ceria dan penuh warna. Jaket ini cocok sekali untuk dikenakan baik oleh wanita maupun pria berkat siluetnya yang kokoh dan style-nya yang modern serta effortless.

