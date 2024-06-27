Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

OOTD Jaket Bomber ala Aaliyah Massaid dan Ari Irham, Keren dan Playful

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |13:02 WIB
OOTD Jaket Bomber ala Aaliyah Massaid dan Ari Irham, Keren dan Playful
OOTD Aaliyah Massaid dengan Jaket Bomber. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKET bomber memang telah menjadi item fashion yang kerap digunakan banyak kalangan. Bahakan, presiden Jokowi pun pernah menggunakan jaket bomber pada beberapa kesempatan.

Nah, kini Aaliyah Massaid dan Ari Irham memadukan jaket bomber dalam OOTD mereka. Keduanya terlihat memakai jaket bomber milik Kate Spade New York, yaitu Noel Bomber Jacket. 

Aaliyah Massaid

Melalui unggahan Instagram stylist-nya, Erich Al Amin, Aaliyah tampak menawan dalam balutan OOTD casual feminin. Dengan balutan jaket serta rok pendek membuat terlihat boysih tapi tetap feminin.

Selain Noel Bomber Jacket, calon istri Thariq Halilintar ini pun memadukan dengan Spring Argyle Sweater dan Noel Taffeta Skirt. Tampilannya pun terlihat sangat serasi, dengan loafer hitam dan kaos kaki selutut, membuat adanya kesan playful secara subtle.

Ari Irham
 
Sementara Ari Irham, memilih gaya kasual dengan jaket bomber tersebut. Dia memadukan jaket itu dengan t-shirt putih polos serta washed jeans. Dia pun melengkapi penampilannya dengan Noel Belt Bag yang menambah sentuhan sporty yang modern. 
  
Sekadar informasi, Noel Bomber Jacket merupakan bagian dari Koleksi Spring 2024 Kate Spade New York yang mengusung konsep nuansa ceria dan penuh warna. Jaket ini cocok sekali untuk dikenakan baik oleh wanita maupun pria berkat siluetnya yang kokoh dan style-nya yang modern serta effortless.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/194/3167998/sahroni-yPZh_large.jpg
3 Gaya Nyentrik Ahmad Sahroni saat Bermain Golf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3158108/erica-eG72_large.jpg
Inspirasi OOTD ala Erika Carlina yang Stylish dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/194/3156565/dwihanda-ghcN_large.jpg
OOTD Hijab Anti Ribet, Celana Kargo Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/612/3128390/5_spot_foto_ootd_baju_lebaran_di_jakarta_dijamin_estetik-cxgi_large.jpg
5 Spot Foto OOTD Baju Lebaran di Jakarta, Dijamin Estetik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/194/3126802/ootd_lebaran_ala_sza_bisa_jadi_referensi_untuk_silaturahmi-d3ip_large.jpg
OOTD Lebaran ala SZA, Bisa Jadi Referensi untuk Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/194/3123189/5_gaya_outfit_hijab_ala_selebritis_indonesia_cocok_untuk_bukber_ramadhan-FiWc_large.jpg
5 Gaya Outfit Hijab ala Selebritis Indonesia, Cocok untuk Bukber Ramadhan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement