HOME WOMEN FASHION

Potret Ganteng Byeon Woo Seok di Bandara Incheon, Siap Jumpa Penggemar di Jakarta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |11:30 WIB
Potret Ganteng Byeon Woo Seok di Bandara Incheon, Siap Jumpa Penggemar di Jakarta
Potret Ganteng Byeon Woo Seok, (Foto: Soompi)
A
A
A

AKTOR tampan terkenal asal Korea Selatan,  Byeon Woo Seok siap bertemu dengan para penggemarnya di Indonesia lewat gelaran fan meeting bertajuk Summer Letter di Kota Kasablanka pada  Jumat (28/6/2024) esok.

Pemain drakor Lovely Runner ini terpantau sudah ada di bandara Incheon, Korea untuk perjalanan menuju Indonesia. Kehadiran model dan aktor yang sedang melejit namanya tersebut  di bandara pun disambut oleh Woo Che Tong, fandom clubnya dengan antusias.

Byeon Wooseok

Momen Byeon Woo Seok di bandara pun diabadikan oleh para penggemar dan tersebar di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Twitter @sweetboywoo, kehadiran aktor 32 tahun ini menjadi pusat perhatian.

