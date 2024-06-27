Intip Cara Aaliyah Massaid, Luxcrime, dan Careso Wujudkan Impian Bersama Shopee

JAKARTA - Belanja online kini menjadi pilihan yang nyaman bagi sebagian masyarakat. Dengan berbagai keunggulannya, belanja online lewat e-commerce memberikan banyak kemudahan untuk setiap konsumen.

Tingginya minat masyarakat ini turut membuka peluang bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka. Kehadiran platform e-commerce berkontribusi signifikan pada aspek ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, serta menjadi solusi bagi kebutuhan pembeli dan penjual.

Menjalankan peran sebagai destinasi belanja online bagi masyarakat, Shopee telah menghadirkan inovasi dan program bermanfaat bagi seluruh ekosistem.

Berbagai kampanye dan kurasi produk terbaik yang disesuaikan dengan preferensi pengguna di laman Shopee Mall, hingga fitur Shopee Live dan Shopee Video yang memberikan kesempatan interaksi lebih dekat antara penjual dan pembeli, menjadi bentuk nyata dari upaya Shopee untuk tumbuh beriringan dengan kebutuhan rakyat serta meningkatkan pengalaman belanja pengguna.

Director of Business (Fashion & FMCG) Shopee Indonesia Putri Lukman mengatakan, “Shopee terus berkomitmen untuk menjadi bagian dari banyak cerita inspiratif para pengguna dalam mengoptimalkan berbagai inovasi teknologi dan rangkaian program yang kami hadirkan."

Ia menambahkan, selaras dengan misi Shopee yang konsisten untuk mendukung perkembangan dalam kehidupan masyarakat melalui teknologi, berbagai inovasi pun kami dedikasikan untuk menyesuaikan dengan cara dan perilaku masyarakat berbelanja yang telah bertransformasi. Mulai dari fitur Shopee Mall hingga rangkaian fitur interaktif, Shopee Live dan Shopee Video.

"Inisiatif ini telah hadir mewarnai perjalanan preferensi belanja masyarakat dari waktu ke waktu dengan menyuguhkan pengalaman yang menyenangkan, nyaman, dan terpercaya. Sekaligus membawa dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan bisnis UMKM dan brand lokal dengan memperbanyak pintu kesempatan produk lokal dalam memperluas jangkauannya,” ujarnya.

Melalui acara yang bertajuk ‘Bercerita Bersama Shopee: Membangun Impian, Mewujudkan Kesuksesan’, Shopee mengundang Aaliyah Massaid serta dua brand lokal Luxcrime dan Careso untuk mendengarkan cerita mengenai manfaat dan peluang yang dirasakan dari berbagai inovasi program dan teknologi fitur Shopee.

Para narasumber berbagi kisah mengenai peran Shopee dalam membangun mimpi di kehidupan mereka dan mewujudkan kesuksesan yang diharapkan, serta mengulik keuntungan yang didapatkan dari fitur dan program Shopee yang mereka gunakan.

Perkuat Interaksi Melalui Shopee Live, Careso Berhasil Tingkatkan Penjualan

Joseph Sebastian sebagai Founder & CEO Careso. (Foto: dok ist)

Joseph Sebastian sebagai Founder & CEO Careso menceritakan awal perjalanan yang ia lalui bersama Shopee, “Bisa dibilang penjualan pertama produk Careso kepada konsumen adalah melalui Shopee. Bahkan di hari pertama kami upload produk kami di Shopee, langsung ada yang membeli."

"Padahal belum ada marketing yang kami lakukan dan masih toko biasa, bahkan belum menjadi Star Seller. Melihat hal ini, kami mulai memfokuskan penjualan Careso dan mengikuti berbagai kampanye di Shopee, hingga akhirnya bisa menjadi penjual Shopee Mall di tahun yang bersamaan," ucapnya.

"Bersama jaminan 100% Ori yang dimiliki Shopee Mall, eksposur kami juga semakin luar biasa karena masyarakat merasakan keamanan dan yakin terhadap produk dari toko resmi kami. Ini semua mengantarkan Careso hingga mendapatkan peningkatan penjualan 10 kali lipat saat kampanye angka kembar Shopee dibandingkan hari biasa," katanya.