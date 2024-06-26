Potret Erika Choperena WAGs Cantik Istri Penyerang Timnas Prancis Antoine Griezmann

ERIKA Choperena merupakan WAGs cantik asal Prancis. Dia merupakan Istri Antoine Griezmann, penyerang asal Prancis yang tengah bermain untuk Atlético Madrid.

Erika pun cukup unik, lantaran dia memang jarang membagikan potretnya di Instagram. Erika merupakan psikolog anak dan lebih sering membagikan momen dirinya bersama sang suami.

Meski jarang membagikan foto OOTD, tapi Erika mash terlihat beberapa foto dirinya seorang diri di Instagram. Berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya @eri_chope.

Senyum manis Erika



Erika terlihat menggunakan jersey Prancis kebanggaannya. Dia pun memadukan jersey tersebut dengan celana jeans ketat, dengan heels merah yang statement. Senyum manisnya pun membuat banyak orang terpesona.

Peluk sayang sang suami



Dalam potret ini, Erika dan Antoine terlihat saling berpelukan. Dengan sweater oversizedm dia pun tidak ragu tampil tanpa makeup di depan kamera. Meski begitu paras cantiknya masih terlihat.

Foto suami tersayang



Kali ini, keduanya memamerkan potret romantis mereka. Erika dan Antoine terlihat tersenyum ke kamera dan mereka benar-benar simple sekali tampilannya. Inspiratif, ya!