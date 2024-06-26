Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Georgina Irwin, WAGs Inggris Istri Aaron Ramsdale

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |19:01 WIB
6 Potret Georgina Irwin, WAGs Inggris Istri Aaron Ramsdale
WAGs Inggris Georgina Irwin. (Foto: Instagram)
TIMNAS Inggris memiliki sederet WAGs beken dan kerap menjadi pusat perhatian. Salah satunya adalah kiper Timnas Inggris Aaron Ramsdale, Georgina Irwin.

Selain parasnya yang cantik, dia juga memiliki body goals yang membuat banyak orang iri. Pasalnya, Georgina Irwin adalah pramugari dari maskapai terkenal British Airways.

Berikut beberpaa potretnya, seperti dirangkum dari akun Instagram pribadi Georgina Irwin, georginamay_.

Momen lamaran
Georgina Irwin
Georgina Irwin dilamar Aaron Ramsdale pada Agustus 2022. Dia terlihat cantik dengan dress mini warna putih. Sementara rambutnya dikuncir dan digerai ke bahu, membuatnya semakin memesona.

Pakai dress backless
Georgina Irwin
Kali ini, Georgina Irwin tampil cantik saat berlibur di Azulik, Meksiko. Dia menggunakan dress motif nuansa hitam dan putih. Dress model backless memamerkan punggung mulus Georgina yang membuatnya semakin seksi.

 

Telusuri berita women lainnya
