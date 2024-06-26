6 Potret Georgina Irwin, WAGs Inggris Istri Aaron Ramsdale

TIMNAS Inggris memiliki sederet WAGs beken dan kerap menjadi pusat perhatian. Salah satunya adalah kiper Timnas Inggris Aaron Ramsdale, Georgina Irwin.

Selain parasnya yang cantik, dia juga memiliki body goals yang membuat banyak orang iri. Pasalnya, Georgina Irwin adalah pramugari dari maskapai terkenal British Airways.

Berikut beberpaa potretnya, seperti dirangkum dari akun Instagram pribadi Georgina Irwin, georginamay_.

Momen lamaran



Georgina Irwin dilamar Aaron Ramsdale pada Agustus 2022. Dia terlihat cantik dengan dress mini warna putih. Sementara rambutnya dikuncir dan digerai ke bahu, membuatnya semakin memesona.

Pakai dress backless



Kali ini, Georgina Irwin tampil cantik saat berlibur di Azulik, Meksiko. Dia menggunakan dress motif nuansa hitam dan putih. Dress model backless memamerkan punggung mulus Georgina yang membuatnya semakin seksi.