5 Potret Gadis Cuaca Cantik Sian Welby, Wajah Manisnya Menggemaskan

SIAN Welby merupakan pembawa acara televisi yang dikenal atas karyanya menyajikan ramalan cuaca di Channel 5 di London atau yang biasa disebut dengan gadis cuaca. Dia pun pernah menjadi pembawa berita di berbagai channel televisi, salah satunya adalah Sky Sport.

Awalnya Sian bekerja di dunia ritel ketika ditawari posisi di Channel 5 pada tahun 2010. Sian menjadi salah satu profesional termuda di industri ini ketika dia menjadi pembawa acara laporan cuaca pertamanya pada usia 24 tahun.

Tidak heran jika dia kerap berpenampilan menarik. Berikut beberapa potret cantiknya, seperti dilansir dari akun Instagram @sianwelby.

Penampilan saat Halloween



Pada postingan Sian ini terlihat ia sedang mengenakan kostum Halloween dengan membawa pisau yang diberi darah buatan sehingga terlihat mengerikan. Ia mengenakan sebuah dress putih dengan bagian lengannya bergaris-garis abu. Dan di bagian lehernya terdapat dasi kupu-kupu berwarna biru dengan motif garis merah.

Berlibur ke Rome



Postingan selanjutnya terlihat ia sedang berendam di sebuah kolam renang yang memiliki pemandangan kota Roma yang sangat cantik. Ia berpose sambil memegang gelas yang berisikan cocktail. Ia mengenakan bikini berwarna hijau dan sebuah kacamata hitam.

Penampilan saat Siaran



Selanjutnya terlihat Sian berpose di backstage sambil memegang rambutnya yang diikat ala ponytail dan tersenyum cantik. Ia mengenakan tanktop dengan model yang unik ditambah jaket crop yang berwarna silver yang sama dengan rok pendeknya.

