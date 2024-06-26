Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gadis Cuaca Cantik Sian Welby, Wajah Manisnya Menggemaskan

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |06:07 WIB
5 Potret Gadis Cuaca Cantik Sian Welby, Wajah Manisnya Menggemaskan
Gadis Cuaca Cantik Sian Welby. (Foto: Instagram)
A
A
A

SIAN Welby merupakan pembawa acara televisi yang dikenal atas karyanya menyajikan ramalan cuaca di Channel 5 di London atau yang biasa disebut dengan gadis cuaca. Dia pun pernah menjadi pembawa berita di berbagai channel televisi, salah satunya adalah Sky Sport.

Awalnya Sian bekerja di dunia ritel ketika ditawari posisi di Channel 5 pada tahun 2010. Sian menjadi salah satu profesional termuda di industri ini ketika dia menjadi pembawa acara laporan cuaca pertamanya pada usia 24 tahun.

Tidak heran jika dia kerap berpenampilan menarik. Berikut beberapa potret cantiknya, seperti dilansir dari akun Instagram @sianwelby.

Penampilan saat Halloween
Sian Welby
Pada postingan Sian ini terlihat ia sedang mengenakan kostum Halloween dengan membawa pisau yang diberi darah buatan sehingga terlihat mengerikan. Ia mengenakan sebuah dress putih dengan bagian lengannya bergaris-garis abu. Dan di bagian lehernya terdapat dasi kupu-kupu berwarna biru dengan motif garis merah.

Berlibur ke Rome
Sian Welby
Postingan selanjutnya terlihat ia sedang berendam di sebuah kolam renang yang memiliki pemandangan kota Roma yang sangat cantik. Ia berpose sambil memegang gelas yang berisikan cocktail. Ia mengenakan bikini berwarna hijau dan sebuah kacamata hitam.

Penampilan saat Siaran
Sian Welby
Selanjutnya terlihat Sian berpose di backstage sambil memegang rambutnya yang diikat ala ponytail dan tersenyum cantik. Ia mengenakan tanktop dengan model yang unik ditambah jaket crop yang berwarna silver yang sama dengan rok pendeknya.

"Love it" Komen @neverfullydres****

"Gorgeous" Komen @sponge****

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/612/3035853/jackie_guerrido-20uY_large.jpg
5 Potret Gadis Cuaca Jackie Guerrido, Tampilannya Bikin Pria Gak Berkedip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/612/3025382/alex_wilson-6tAe_large.jpg
5 Potret Gadis Cuaca Alex Wilson, Perempuan Cantik yang Punya Hobi Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/612/2975295/5-potret-gadis-cuaca-amber-sherlock-senyum-manisnya-bikin-jatuh-cinta-yHZOC20GFj.jpg
5 Potret Gadis Cuaca Amber Sherlock, Senyum Manisnya Bikin Jatuh Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/612/2975291/5-potret-gadis-cuaca-megan-healy-fashionista-yang-punya-body-goals-X94yYkBDfE.jpg
5 Potret Gadis Cuaca Megan Healy, Fashionista yang Punya Body Goals
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/612/2974129/5-potret-gadis-cuaca-kelsey-mcewen-senyum-menawan-bikin-jatuh-hati-ERN0Sf0qem.jpg
5 Potret Gadis Cuaca Kelsey McEwen, Senyum Menawan Bikin Jatuh Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/612/2971911/5-potret-gadis-cuaca-alex-biston-cantik-dan-juga-stylish-Bp7Tz7NYpz.jpg
5 Potret Gadis Cuaca Alex Biston, Cantik dan Juga Stylish
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement