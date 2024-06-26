Viral Bayar Tol Rp789 Ribu, Serasa Bayar Cicilan KPR

BARU-BARU ini viral di media sosial yang memperlihatkan pengemudi harus membayar tol sebesar Rp789 ribu. Hal itu terjadi setelah dirinya berpindah ke gerbang tol lain seteah mengisi saldo pada kartu uang elektronik, kok bisa?

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @vanmaysetorie yang memperlihatkan layar dengan nominal yang harus dibayar saat melewati jalan tol tersebut. Tertera angka Rp789.000 yang menjadi nominal harus dibayarkannya.

"Udah ada yang pernah ngalamin? Hidup lagi cape-capenya, bayar tol udah kaya bayar cicilan rumah KPR," tulis keterangan dalam unggahan video tersebut.

Dijelaskan pada video tersebut, mulanya pemilik kendaraan hendak membayar tarif tol, tapi saldo dalam kartu uang elektroniknya tidak mencukupi. Pengemudi mobil itu kemudian memutuskan memundurkan kendaraannya untuk mengisi dana di kartu uang elektronik.

Setelah selesai mengisi dana, pengemudi mobil itu kembali masuk gerbang tol, tapi di gardu yang berbeda saat pertama kali masuk. Ketika men-tap kartu uang elektronik, dinyatakan saldonya tidak cukup dan tertera nominal sebesar Rp789 ribu yang harus dibayarkan.

"Barusan kan nge-tap di Cisumdawu Utama, ternyata kartu saya nge-tap tidak cukup saldonya. Saya mundur dulu, isi dulu saldo di mobile banking saya. Pas mau masuk lagi sudah ada mobil, saya pikir beda gerbang tidak beda seperti ini. Saya pindah ke gerbang yang lain, ternyata di tap masih juga tidak cukup, keluarlah tagihan Rp789.000," tulis unggahan tersebut.