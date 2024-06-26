Menurunkan Berat Badan Pakai Sabu Seperti Virgoun, Bisa?

PIHAK kepolisian diketahui mengungkap alasan musisi Virgoun mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Dikatakan lebih lanjut, pelantun hits 'Surat Cinta untuk Starla' itu disebut memakai sabu untuk menurunkan berat badan.

"Dari ketiga tersangka ini memiliki motif yang beda-beda, VTP (Virgoun) yang bersangkutan mengonsumsi narkoba untuk menurunkan berat badan," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi saat konferensi pers di Polres Metro Jakarta Barat, baru-baru ini.

Lantas, apakah narkoba jenis sabu-sabu memang ampuh untuk bisa menurunkan berat badan, hingga disalahgunakan banyak orang. Pertama-tama, narkoba sendiri ada banyak jenisnya, dan salah satu yang dikenal bisa menurunkan berat badan adalah kokain alias sabu.

Secara mendasar, jenis narkoba ini memang terbukti secara ilmiah dapat bisa mengubah metabolisme tubuh.

Bahkan, jika mengetahui pasiennya adalah penderita sabu, dokter di pusat rehabilitasi akan sangat terbantu untuk mengelola berat badan pasien mereka ketika menjalani program rehabilitasi untuk berhenti menggunakan sabu.

Hal tersebut dibuktikan oleh sejumlah tim peneliti dari University of Cambridge di Inggris, yang menulis sebuah makalah yang mereka terbitkan di jurnal Appetite.