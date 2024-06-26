Pria Wajib Tahu! 6 Tips Merawat Janggut Sulit Diatur agar Rapi dan Bersih

MEMILIKI janggut yang tebal dan lebat memang dapat meningkatkan penampilan dan maskulinitas pria. Namun, merawat janggut yang sulit diatur bisa menjadi tantangan tersendiri.

Janggut yang kusut dan kasar dapat membuat penampilan terlihat tidak rapi dan terkesan tidak terawat. Ada beberapa langkah perawatan yang bisa menjaga janggut tetap rapi, bersih, dan terawat dengan baik. Berikut uraian lima tipsnya, seperti dilansir dari Times of India, Rabu (26/6/2024)

1. Cuci secara teratur: Merawat kebersihan janggut sangat penting. Pastikan untuk mencucinya menggunakan sampo atau sabun yang lembut. Layaknya rambut, cuci janggut secara teratur untuk membersihkan kotoran, minyak, dan bakteri yang menempel.

2. Gunakan kondisioner: Setelah mencuci janggut, gunakan kondisioner khusus untuk melembutkan dan melembabkan janggut. Kondisioner membantu membuat janggut lebih mudah diatur dan mencegah kusut.