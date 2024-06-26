Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pulang Nonton Festival Musik, Turis Inggris Diperkosa Beramai-ramai lalu Dirampok

Janila Pinta , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |19:08 WIB
Pulang Nonton Festival Musik, Turis Inggris Diperkosa Beramai-ramai lalu Dirampok
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

SEORANG turis Inggris menjadi korban pemerkosaan kawanan begundal sepulang menyaksikan festival musik di Paris, Prancis. Insiden ini terjadi menyusul kasus pemerkosaan lainnya yang terjadi sepekan sebelumnya.

Melansir New York Post, wanita itu diduga diperkosa beramai-ramai pria tak dikenal pada Sabtu, 22 Juni 2024 dini hari. 
Polisi menemukan korban menangis seraya memegangi pakaian dalamnya.

Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan menjalani tes, demikian pernyataan polisi kepada media lokal Le Figaro.  

Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh tim penyidik, wanita malang itu mengatakan bahwa sekelompok pria bejat itu menyeretnya ke daerah terpencil dan melakukan pelecehan seksual terhadapnya. 

8 Kesalahan Besar yang Sering Dilakukan saat Traveling

Tak hanya itu, para pelaku juga mencuri ponsel miliknya dan melarikan diri meninggalkan korban dalam kondisi menyedihkan.

Polisi juga sedang menyelidiki apakah sekolompok pria itu merekam aksi penyerangan yang mengerikan tersebut. Korban mengaku bahwa ia khawatir jika mereka merekam tindakan pemerkosaan tersebut.

“Dia sedang berjalan kembali dari konser di tempat musik Olympia dan mengatakan dia didekati oleh sekelompok pria,” kata sumber polisi kepada outlet tersebut.

“Mereka mengepungnya, dan menyerangnya, dan ketakutannya adalah mereka merekam tindakan mereka menggunakan ponsel mereka,” tambahnya,

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/406/3052330/lokasi_jatuhnya_turis_inggris_di_mallorca_spanyol-jhCT_large.JPG
Tragis! Turis Inggris Tewas Terjatuh dari Balkon 4,5 Meter saat Pesta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/406/3051135/bule_telanjang_diseruduk_sapi-bsHt_large.JPG
Bule Telanjang Nekat Lecehkan Sapi, Eh Diseruduk hingga Terpental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/406/3045877/turis_singapura_ditipu_tukang_becak_india-Knus_large.JPG
Ngerinya Naik Becak di India, Turis Dibawa Keliling Tak Jelas lalu Dipalak Rp1,1 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/406/3045855/penyiksaan_keledai_di_spanyol-CsBR_large.JPG
Ngeri Lihat Penyiksaan Hewan, Turis Bersumpah Tak Akan ke Tempat Ini Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045420/kamar_hotel_bau_dan_penuh_tikus_bikin_turis_china_batal_menginap-29Aj_large.JPG
Kamar Hotel Bau dan Penuh Tikus, Turis China Langsung Check-out
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/406/3043126/bule_dijambret_di_bali-XFsl_large.JPG
Viral Bule Nangis Sesenggukan Kena Jambret di Bali, Ponsel Dirampas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement