HOME WOMEN FOOD

2 Makanan yang Paling Pantang Dimakan untuk Diet Versi Randy Pangalila

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |12:30 WIB
2 Makanan yang Paling Pantang Dimakan untuk Diet Versi Randy Pangalila
2 Makanan yang Paling Pantang Dimakan untuk Diet Versi Randy Pangalila, (Foto: Instagram @randpunk)
A
A
A

2 Makanan yang Paling Pantang Dimakan untuk Diet Versi Randy Pangalila, akan dibahas secara singkat melalui artikel ini. Semoga bisa menjadi tambahan informasi bermanfaat bagi Anda yang sedang menjalani diet.

Randy Pangalila, aktor yang populer lewat sinetron Cinta Fitri, baru saja menorehkan prestasi sebagai juara dalam pertandingan kick boxing di ajang Byon Combat 3. Randy mengalahkan lawannya, Jekson Karmela alias Kkajhe.

Tak hanya jago kick boxing, Randy juga ternyata seorang atlet MMA (Mixed Martial Arts) yang disiplin. Sebagai seorang atelt, ia memiliki kebiasaan makan yang ketat untuk menjaga tubuhnya tetap ideal dan bugar.

Salah satunya dengan menjalani pola dietnya yang ketat. Selayaknya program diet pada umumnya, Randy punya makanan-makanan yang pantang ia konsumsi. Sebagaimana telah dihimpun  berbagai sumber, Rabu (26/6/2024) berikut dua makanan yang paling pantang dimakan untuk diet versi Randy Pangalila.

1 Nasi putih: Randy telah berhenti mengonsumsi nasi sejak tahun 2010. Menghindari makan nasi membantu Randy mengontrol asupan kalori dan menjaga kadar gula darahnya  tetap stabil.

Nasi Putih

(2 Makanan yang Paling Pantang Dimakan untuk Diet Versi Randy Pangalila, Foto: Freepik)

Nasi putih terkenal memang mengandung banyak gula yang dapat meningkatkan kadar gula darah dan menyebabkan penumpukan lemak.

 

Halaman:
1 2
      
