Charm Bagikan Tips Memilih Pembalut Wanita Ramah Lingkungan dan Aman

JAKARTA-Saat menstruasi, wanita menggunakan pembalut agar tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir bocor. Namun, jika memilih pembalut yang tidak terjamin keamanannya dan cara penggunaannya juga tidak tepat, maka beresiko menimbulkan berbagai masalah kulit seperti iritasi dan ruam. Di sisi lain, seiring dengan semakin maraknya permasalahan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia, mulai dari pemanasan global, perubahan iklim dan resiko habisnya sumber daya alam, dibutuhkan produk yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan konsumen, tetapi juga mampu mengurangi beban lingkungan. Pada artikel kali ini Charm akan memperkenalkan produk pembalut wanita yang ramah lingkungan, dan tips memilih pembalut yang aman dari dokter spesialis kulit dan kelamin, dr. Kardiana Purnama Dewi.

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Sebagai Tujuan SDGs

Minyak bumi adalah bahan dasar untuk berbagai macam hal, misalnya bahan bakar kendaraan, botol minuman, kantong plastik, serat kain yang digunakan dalam pakaian, dan masih banyak lainnya. Hal ini menjadikan keberadaan minyak bumi sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, jumlah minyak bumi terbatas karena terbentuk dari dekomposisi dan transformasi bahan organik yang terakumulasi di bawah tanah selama jutaan tahun. Minyak bumi diperkirakan akan habis sekitar 50 tahun mendatang, dan jika hal ini terjadi maka akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia.

Untuk melindungi sumber daya alam yang terbatas seperti minyak bumi, PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) di dalam salah satu dari 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan menjadikan “produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab” sebagai salah satu target yang ingin diraih, dan mendorong baik konsumen dan produsen di seluruh Dunia untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab demi melindungi manusia dan Bumi. Belakangan ini, semakin banyak Organisasi maupun Perusahaan yang melakukan berbagai inisiatif demi berkontribusi pada target ini.

Menanggapi perubahan lingkungan tersebut, Charm yang sejak tahun 2021 telah proaktif dalam mengembangkan produk ramah lingkungan, pada hari lingkungan hidup se-Dunia tahun ini meluncurkan pembalut wanita yang menggunakan Bio Material yaitu Charm Cooling Fresh Bio dan Charm Daun Sirih Bio dalam edisi terbatas. Kedua produk ini tersedia dalam dua varian yaitu Day untuk siang hari dan Night untuk malam hari. Bio Material berasal dari alam sehingga relatif aman bagi konsumen dan lingkungan, juga sejalan dengan tujuan perwujudan lingkungan yang berkelanjutan atau sustainable.

Keunggulan Charm Cooling Fresh Bio & Charm Daun Sirih Bio

Charm Cooling Fresh Bio menggunakan Bio Material pada bagian kemasan, top sheet, back sheet, side sheet dan wing sheet. Keunggulan utama dari produk ini adalah sensasi dingin yang muncul ketika digunakan, sehingga cocok untuk konsumen di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Meskipun cuaca panas namun tidak khawatir lembab dan dapat beraktivitas dengan nyaman.

Sedangkan Charm Daun Sirih Bio mengandung daun sirih yang terkenal secara turun temurun di Indonesia sebagai tumbuhan yang memiliki efek mencegah bau, mengatasi kecemasan konsumen akan masalah bau saat menstruasi. Bio Material dalam produk ini digunakan pada seluruh komponen, mulai dari cover sheet, second sheet hingga ke kemasan individualnya.