HOME WOMEN WOMEN

Charm Bagikan Tips Memilih Pembalut Wanita Ramah Lingkungan dan Aman

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |18:53 WIB
Charm Bagikan Tips Memilih Pembalut Wanita Ramah Lingkungan dan Aman
(Kiri?Kanan?Charm Cooling Fresh Bio Day & Night, dan Charm Daun Sirih Bio Day & Night (Foto: Dok Charm)
A
A
A

JAKARTA-Saat menstruasi, wanita menggunakan pembalut agar tetap dapat beraktivitas seperti  biasa tanpa khawatir bocor. Namun, jika memilih pembalut yang tidak terjamin  keamanannya dan cara penggunaannya juga tidak tepat, maka beresiko menimbulkan  berbagai masalah kulit seperti iritasi dan ruam. Di sisi lain, seiring dengan semakin  maraknya permasalahan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia, mulai dari pemanasan  global, perubahan iklim dan resiko habisnya sumber daya alam, dibutuhkan produk yang  tidak hanya sesuai dengan kebutuhan konsumen, tetapi juga mampu mengurangi beban  lingkungan. Pada artikel kali ini Charm akan memperkenalkan produk pembalut wanita  yang ramah lingkungan, dan tips memilih pembalut yang aman dari dokter spesialis kulit  dan kelamin, dr. Kardiana Purnama Dewi. 

  • Konsumsi dan  Produksi yang Bertanggung Jawab Sebagai Tujuan SDGs 

 Minyak bumi adalah bahan dasar untuk berbagai macam hal, misalnya bahan bakar  kendaraan, botol minuman, kantong plastik, serat kain yang digunakan dalam pakaian,  dan masih banyak lainnya. Hal ini menjadikan keberadaan minyak bumi sangat penting  dalam kehidupan manusia. Namun, jumlah minyak bumi terbatas karena terbentuk dari  dekomposisi dan transformasi bahan organik yang terakumulasi di bawah tanah selama jutaan tahun. Minyak bumi diperkirakan akan habis sekitar 50 tahun  mendatang, dan  jika hal ini terjadi maka akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan  manusia. 

Untuk melindungi sumber daya alam yang terbatas seperti minyak bumi, PBB  (Persatuan Bangsa-Bangsa) di dalam salah satu dari 17 Sustainable Development Goals  (SDGs) yang dicanangkan menjadikan “produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab”  sebagai salah satu target yang ingin diraih, dan mendorong baik konsumen dan produsen  di seluruh Dunia untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab demi melindungi  manusia dan Bumi. Belakangan ini, semakin banyak Organisasi maupun Perusahaan  yang melakukan berbagai inisiatif demi berkontribusi pada target ini. 

 Menanggapi perubahan lingkungan tersebut, Charm yang sejak tahun 2021 telah  proaktif dalam mengembangkan produk ramah lingkungan, pada hari lingkungan hidup se-Dunia tahun ini meluncurkan pembalut wanita yang menggunakan Bio Material  yaitu  Charm Cooling Fresh Bio dan Charm Daun Sirih Bio dalam edisi terbatas. Kedua produk  ini tersedia dalam dua varian yaitu Day untuk siang hari dan Night untuk malam hari. Bio  Material berasal dari alam sehingga relatif aman bagi konsumen dan lingkungan, juga  sejalan dengan tujuan perwujudan lingkungan yang berkelanjutan atau sustainable.  

  •  Keunggulan Charm Cooling Fresh Bio & Charm Daun Sirih Bio 

 Charm Cooling Fresh Bio menggunakan Bio Material pada bagian kemasan, top sheet,  back sheet, side sheet dan wing sheet. Keunggulan utama dari produk ini adalah sensasi  dingin yang muncul ketika digunakan, sehingga cocok untuk konsumen di Indonesia yang  memiliki iklim tropis. Meskipun cuaca panas namun tidak khawatir lembab dan dapat  beraktivitas dengan nyaman. 

Sedangkan Charm Daun Sirih Bio mengandung daun sirih  yang terkenal secara turun temurun di Indonesia sebagai tumbuhan yang memiliki efek  mencegah bau, mengatasi kecemasan konsumen akan masalah bau saat menstruasi. Bio  Material dalam produk ini digunakan pada seluruh komponen, mulai dari cover sheet,  second sheet hingga ke kemasan individualnya.  

