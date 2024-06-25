Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Pasha Ungu dan Okie Agustina yang Hadiri Wisuda Anaknya

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |16:30 WIB
4 Potret Pasha Ungu dan Okie Agustina yang Hadiri Wisuda Anaknya
4 Potret Pasha Ungu dan Okie Agustina yang Hadiri Wisuda Anaknya, (Foto: Instagram)
A
A
A

4 Potret Pasha Ungu dan Okie Agustina yang Hadiri Wisuda Anaknya, bisa Anda simak melalui artikel singkat ini.

Ya, meski pun Pasha Ungu dan Okie Agustina sudah lama bercerai sebagai pasangan suami-istri, namun belum lama ini, keduanya bersatu kembali sebagai orang tua dalam momen istimewa untuk merayakan kelulusan putri mereka, Nasha Anaya Putri Valentina, yang baru saja menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kehadiran Pasha dan Okie dalam acara wisuda tersebut, menunjukkan bahwa meski pun hubungan mereka telah lama berakhir, keduanya tetap harmonis sebagai ayah dan ibu dari anak-anak kandungnya.

Lantas, seperti apa momen kebersamaan mereka? Menghimpun dari berbagai sumber, Selasa (25/6/2024), berikut ini merupakan empat potret Pasha Ungu dan Okie Agustina yang hadiri wisuda anaknya.  

1. Potret bertiga: Dalam potret pertama, terlihat ketiganya melakukan foto bersama. Pasha tampak gagah dan penuh kebanggaan saat mendampingi anaknya. Sementara Okie, dengan senyum hangatnya, menunjukkan kebahagiaan yang sama.

Pasha Ungu dan Okie Agustina

(4 Potret Pasha Ungu dan Okie Agustina yang Hadiri Wisuda Anaknya, Foto: Instagram) 

2. Ayah dan putri: Pasha, yang kini juga dikenal sebagai seorang politisi dengan jadwal padat, tetap meluangkan waktu untuk hadir di acara wisuda anaknya. Dalam potret ini, keduanya tampak berfoto berdua, menunjukkan kedekatan mereka sebagai ayah dan anak perempuan.

Pasha Ungu dan Okie Agustina

(4 Potret Pasha Ungu dan Okie Agustina yang Hadiri Wisuda Anaknya, Foto: Instagram) 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049418/pasha_ungu_dan_adelia-D0Xv_large.jpg
Lulus S1 Hukum, Pasha Ungu dan Adelia Wisuda Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/02/205/2679217/nyanyi-lagu-hits-nya-pasha-ungu-hibur-pengunjung-restoran-steak-milik-rasli-syahrir-sezvVC7Y5N.jpg
Nyanyi Lagu Hits-nya, Pasha Ungu Hibur Pengunjung Restoran Steak Milik Rasli Syahrir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/21/205/2615193/pasha-kembali-terjun-ke-dunia-politik-bagaimana-nasib-ungu-udVmVa8C00.jpg
Pasha Kembali Terjun ke Dunia Politik, Bagaimana Nasib Ungu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/21/205/2583171/gara-gara-ego-pasha-ungu-nyaris-bubar-iJ1dYD8Der.jpg
Gara-Gara Ego Pasha, Ungu Nyaris Bubar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/29/205/2417132/pasha-ungu-ciptakan-lagu-manis-untuk-ayu-ting-ting-ET04yEE6e2.jpg
Pasha Ungu Ciptakan Lagu Manis untuk Ayu Ting Ting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/11/205/1920718/demi-musik-indonesia-pasha-ungu-tantang-ariel-noah-manggung-4-jam-non-stop-K9ByhI4OcZ.jpg
Demi Musik Indonesia, Pasha 'Ungu Tantang Ariel 'Noah' Manggung 4 Jam Non-stop
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement