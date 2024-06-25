4 Potret Pasha Ungu dan Okie Agustina yang Hadiri Wisuda Anaknya

4 Potret Pasha Ungu dan Okie Agustina yang Hadiri Wisuda Anaknya, bisa Anda simak melalui artikel singkat ini.

Ya, meski pun Pasha Ungu dan Okie Agustina sudah lama bercerai sebagai pasangan suami-istri, namun belum lama ini, keduanya bersatu kembali sebagai orang tua dalam momen istimewa untuk merayakan kelulusan putri mereka, Nasha Anaya Putri Valentina, yang baru saja menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kehadiran Pasha dan Okie dalam acara wisuda tersebut, menunjukkan bahwa meski pun hubungan mereka telah lama berakhir, keduanya tetap harmonis sebagai ayah dan ibu dari anak-anak kandungnya.

Lantas, seperti apa momen kebersamaan mereka? Menghimpun dari berbagai sumber, Selasa (25/6/2024), berikut ini merupakan empat potret Pasha Ungu dan Okie Agustina yang hadiri wisuda anaknya.

1. Potret bertiga: Dalam potret pertama, terlihat ketiganya melakukan foto bersama. Pasha tampak gagah dan penuh kebanggaan saat mendampingi anaknya. Sementara Okie, dengan senyum hangatnya, menunjukkan kebahagiaan yang sama.

(4 Potret Pasha Ungu dan Okie Agustina yang Hadiri Wisuda Anaknya, Foto: Instagram)

2. Ayah dan putri: Pasha, yang kini juga dikenal sebagai seorang politisi dengan jadwal padat, tetap meluangkan waktu untuk hadir di acara wisuda anaknya. Dalam potret ini, keduanya tampak berfoto berdua, menunjukkan kedekatan mereka sebagai ayah dan anak perempuan.

