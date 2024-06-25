Advertisement
HOME WOMEN LIFE

8 Kebiasaan yang Tanpa Disadari Bisa Memicu Rasa Sedih

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |10:30 WIB
8 Kebiasaan yang Tanpa Disadari Bisa Memicu Rasa Sedih
Kebiasaan yang Tanpa Disadari Bisa Memicu Rasa Sedih, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

PERNAHKAH Anda merasa sedih tanpa sebab yang jelas? Hati-hati, bisa jadi kebiasaan sehari-hari yang tak disadari sering dilakukan bisa menjadi pemicunya.

Ya, perasaan sedih adalah bagian dari kehidupan yang normal, tetapi ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa mempengaruhi suasana hati kita secara negatif.  Apa saja kebiasaan tersebut? Melansir dari Times of India, Selasa  (25/6/2024), berikut ini merupakan delapan kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari memicu rasa sedih.

1. Skip sarapan: Sarapan adalah sumber energi utama untuk memulai hari. Melewatkan sarapan dapat membuat lesu dan mudah marah, yang dapat mempengaruhi suasana hati.

2. Main medsos terlalu lama: Media sosial (medsos) dapat membuat kita merasa terhubung dengan orang lain, tetapi penggunaan yang berlebihan dapat memicu perasaan sedih. Melihat kehidupan ideal orang lain di media sosial dapat membuat kita merasa tidak puas dengan diri sendiri dan kehidupan kita.

 

