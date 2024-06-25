Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

ISAGO Rilis Koleksi Perhiasan Terbaru, Makin Stylish dan Ramah Lingkungan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |17:47 WIB
ISAGO Rilis Koleksi Perhiasan Terbaru, Makin Stylish dan Ramah Lingkungan
ISAGO Rilis Koleksi Perhiasan Terbaru, (Foto: MPI/ Annastasya)
A
A
A

ISAGO Jewels dengan bangga memperkenalkan koleksi terbarunya yang menggunakan Lab-Grown Diamonds dan 14K Recycled Gold. Acara ini berlangsung sukses dihelat di  Ashta District 8 pada Selasa (25/6/2024)

Dalam perilisan ini, ISAGO meluncurkan tiga koleksi baru yang memukau yakni Bow Avenue, koleksi pita yang anggun, Piercing Flatbacks and Clickers, koleksi anting modern dan stylish, serta Linked Bracelets, gelang nylon dengan linked gold yang bisa dipilih secara custom.

Founders ISAGO, Valencia Tanoesoedibjo mengatakan peluncuran koleksi terbaru ISAGO ini juga menjadi bentuk terwujudnya visi misi untuk menciptakan perhiasan yang mewah namun tetap ramah lingkungan.

Perilisan ISAGO

(Foto: MPI/ Annastasya)

“Hari ini kita memerkenalkan produk terbaru dan visi kami dalam menciptakan perhiasan mewah yang fashionable dan bermakna,” ungkap Valencia, saat ditemui MNC Portal di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024)

 

Halaman:
1 2 3
      
