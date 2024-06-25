Tips Memlih Sunscreen untuk Anak, Harus yang Berapa SPF Sih?

PENGGUNAAN sunscreen pada kulit dapat membantu mencegah kerusakan sel-sel kulit. Tidak hanya kulit orang dewasa, tapi juga kulit anak yang perlu dilindungi.

Jika tidak, bukan tidak mungkin anak Anda kulitnya gampang merah-merah kalau terkena sinar matahari. Bahkan, pada beberapa anak sinar matahari menyebabkan mereka demam, lho.

Jika kondisi tersebut dialami anak Anda, maka perlindungan kulit dari paparan sinar matahari sangat dibutuhkan. Terlebih, lapisan kulit anak-anak itu tipis dibandingkan orang dewasa.

"American Academy of Dermatology (AAD) sendiri telah merekomendasikan penggunaan sunscreen untuk semua jenis kulit, baik yang berwarna putih maupun lebih gelap," papar laporan MSKIDS yang diterima MNC Portal.

Menjadi pertanyaan sekarang, sunscreen seperti apa yang cocok dan aman dipakai untuk anak-anak? Disarankan pilih sunscreen dengan SPF minimal 30 yang dipercaya memberikan perlindungan spektrum luas (UVA dan UVB).

Pilih juga produk sunscreen anak yang water resistant atau tahan air dalam rentang waktu 40-80 menit. Selain itu, formula sunscreen yang aman untuk anak-anak itu yang physical sunscreen dengan kandungan zinc oxide dan titanium dioxide. "Kombinasi bahan aktif tersebut bekerja memantulkan sinar UV, sehingga aman untuk kulit sensitif si kecil," ungkap laporan itu.

Perlu dipastikan juga bahwa sunscreen yang dipakai untuk si kecil itu bebas dari bahan-bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau alergi, seperti oxybenzone dan paraben (bahan pengawet).