HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Nona manis, Jajanan Pasar yang Melegenda

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |11:10 WIB
Resep Kue Nona manis, Jajanan Pasar yang Melegenda
Resep Kue Nona Manis. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP kue hari ini adalah kue nona manis, yang sesuai namanya tentu saja manis dan enak. Kue ini pun kerap menjadi jajanan tradisional yang bisa kita temukan di pasar.

Berikut resep dan cara membuat kue nona manis, seperti dilansir dari akun Cookpad Nur Hayati, @cookhayati2740. Resep ini pun cukup untuk membuat kue bagi 4 orang.

Bahan-bahan
Bahan A
2 butir telur
250 gram gula pasir
250 gram terigu
500 mililiter santan kental sedang

Bahan B
250 mililiter santan kental sedang
250 mililiter air jus pandan / boleh air+ pasta pandan
120 gram gula pasir
60 gram tepung maizena
1 sendok teh garam

Bahan C 
Fla putih
500 mililiter santan kental
2 sendok makan peres gul pas
2 sendok makan munjung terigu

Cara Membuat
1. Satukan bahan A di atas dengan whisker sampai rata
2. Campurkan bahan B jadi satu dalam panci kemudian dimasak dengan api kecil diaduk-aduk sampai meletup, lalu matikan api
3. Campurkan bahan A dengan B, aduk rata kembali lalu saring biar tidak ada tepung yang bergerindil
4. Aduk rata bahan C lalu saring, masak dengan api kecil sampai mengental dan meletup letup lalu masuk kan ke piping bag atau botol kecap
5. Olesi cetakan kue mangkok dengan minyak sayur tipis-tipis lalu tuang adonan hijau 3/4 cetakan lalu semprot kan adonan fla putih di tengah
5. Kukus di panci kukusan dgan air mendidih kurang lebih 20-25 menit api sedang sampai matang
6. Keluarkan kue disaat kue sudah agak dingin biar mudah dilepas lalu sajikan.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
