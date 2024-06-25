Advertisement
HOME WOMEN FASHION

ISAGO Rilis Koleksi Perhiasan Terbaru, Banjir Pujian Para Penikmat Aksesori

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |23:00 WIB
ISAGO Rilis Koleksi Perhiasan Terbaru, Banjir Pujian Para Penikmat Aksesori
ISAGO luncurkan koleksi Lab-Grown Diamonds dan 14K Recycled Gold. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)
A
A
A

ISAGO Jewels dengan bangga memperkenalkan koleksi terbarunya yang menggunakan Lab-Grown Diamonds dan 14K Recycled Gold. Acara ini berlangsug sukses di Ashta District 8 pada Selasa (25/6/2024).

ISAGO juga menghadirkan Pop Up store dan mengajak para pengunjung untuk seru-seruan bersama. Di sini, mereka bisa melihat langsung koleksi yang ditampilkan ISAGO yang modern dan ramah lingkungan. 

Hutri, salah satu pengunjung Pop Up store ISAGO sekaligus penikmat aksesori memberikan pujian untuj koleksi perhiasan ini. Dia mengaku takjub dengan konsep ISAGO dan desainnya yang tak kalah memukau dengan brand perhiasan lainnya.

“Suka banget sama koleksinya, paling suka cincinnya karena desainnya simple tapi tetap modern,” kata Hutri saat ditemui MNC Portal Indonesia, Selasa (25/6/2024).

Hutri mengatakan konsep dari ISAGO yang konsisten untuk ramah lingkungan ini bisa jadi daya tarik tersendiri sehingga koleksi perhiasan ISAGO dapat bersaing dengan brand lainnya.

ISAGO luncurkan koleksi Lab-Grown Diamonds dan 14K Recycled Gold. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)
ISAGO luncurkan koleksi Lab-Grown Diamonds dan 14K Recycled Gold. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)

