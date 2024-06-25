ISAGO Rilis Koleksi Perhiasan Terbaru, Banjir Pujian Para Penikmat Aksesori

ISAGO Jewels dengan bangga memperkenalkan koleksi terbarunya yang menggunakan Lab-Grown Diamonds dan 14K Recycled Gold. Acara ini berlangsug sukses di Ashta District 8 pada Selasa (25/6/2024).

ISAGO juga menghadirkan Pop Up store dan mengajak para pengunjung untuk seru-seruan bersama. Di sini, mereka bisa melihat langsung koleksi yang ditampilkan ISAGO yang modern dan ramah lingkungan.

Hutri, salah satu pengunjung Pop Up store ISAGO sekaligus penikmat aksesori memberikan pujian untuj koleksi perhiasan ini. Dia mengaku takjub dengan konsep ISAGO dan desainnya yang tak kalah memukau dengan brand perhiasan lainnya.

“Suka banget sama koleksinya, paling suka cincinnya karena desainnya simple tapi tetap modern,” kata Hutri saat ditemui MNC Portal Indonesia, Selasa (25/6/2024).

Hutri mengatakan konsep dari ISAGO yang konsisten untuk ramah lingkungan ini bisa jadi daya tarik tersendiri sehingga koleksi perhiasan ISAGO dapat bersaing dengan brand lainnya.