HOME WOMEN FASHION

Influencer Arinda Kristie Puji Desain Menawan Koleksi Perhiasan ISAGO

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |22:40 WIB
Influencer Arinda Kristie Puji Desain Menawan Koleksi Perhiasan ISAGO
Influencer Arinda Kristie terpukau dengan koleksi ISAGO. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)
A
A
A

KOLEKSI perhiasan terbaru dari ISAGO berhasil mencuri perhatian para pecinta asesoris luxury. Salah satunya yang turut terpana dengan desain dari perhiasan ISAGO ialah influencer, Arinda Kristie.

Hadir langsung di Pop Up Store ISAGO di Ashta District 8, Senopati, Jakarta Selatan, Arinda turut menikmati keseruan di booth tersebut. Salah satunya ia berkesempatan melakukan piercing dengan koleksi terbaru ISAGO, Flatbacks and Clickers.

“Oke banget antingnya, desainnya juga tetap modern,” kata Arinda.

Dalam kesempatan ini, Arinda mendapat pelayanan piercing dari penindik profesional, Jeffry Yohannes. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan serta meminimalisir risiko luka atau infeksi. Tak cuma desain anting yang memukau, Arinda juga mengaku proses penindikan ini tak sakit dan sangat aman.

“Gak sakit sih tadi, aman banget,” katanya.

Influencer Arinda Kristie terpukau dengan koleksi ISAGO. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)
Influencer Arinda Kristie terpukau dengan koleksi ISAGO. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
