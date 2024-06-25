Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

HIMAHI Universitas Budi Luhur Gelar ASEAN+ Youth Environmental Action 2024: Aksi Nyata Pemuda untuk Bumi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |16:23 WIB
HIMAHI Universitas Budi Luhur Gelar ASEAN+ Youth Environmental Action 2024: Aksi Nyata Pemuda untuk Bumi
Kiri ke Kanan: Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, Brigita Novensa Tomigolung, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global Universitas Budi Luhur, Dr. Yusran, dan Deputi Rektor Bidang Akademik , Dr. Ir. Arief Wibowo
A
A
A

 Jakarta-Sebagai bagian dari komitmen melibatkan pemuda dalam upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) Universitas Budi Luhur dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan ASEAN+ Youth Environmental Action (AYEA) 2024. Acara internasional ini akan berlangsung dari tanggal 27 hingga 30 Juni 2024, mengundang 70 pemuda dari 29 negara ASEAN dan negara-negara sahabat, serta ratusan pemuda Indonesia dari berbagai kalangan siswa dan mahasiswa. 

Mengangkat tema "Heat Up the Plans, Cool the Earth: Collaborative Southeast Asian Youths Action for Climate Change Mitigation", AYEA 2024 dirancang dengan berbagai rangkaian kegiatan menarik selama empat hari. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup Environmental Dialogue, FGD & Pleno, Lomba dan Diskusi Fotografi Lingkungan, Debate Competition, Lomba Mewarnai & Melukis, Lomba Kreasi Kuliner Ampas Kedelai, Climate Music Festival, Environmental Campaign, Stand Exhibition.

Puncak acara akan diisi dengan Awarding Night yang meriah, dan akan di tutup dengan aksi penanaman 6000 Pohon sebagai bentuk aksi nyata mitigasi lingkungan yang akan dilakukan di Baduy Luar yang merupakan masyarakat di bumi Indonesia yang memiliki cinta besar terhadap kesuburan tanah Indonesia. 

AYEA 2024 juga akan menghadirkan aktivis lingkungan muda ternama Aeshnina Azzahra serta influencer Mischka dan Devon. Fotografer profesional Don Hasman dan Arbain Rambey turut berpartisipasi, bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang akan menyampaikan keynote speech pada sesi Environmental Dialogue.

Dari kegiatan ini, akan lahir "Budi Luhur Declaration" dan "Policy Brief" yang akan disebarluaskan ke media untuk mendapatkan perhatian masyarakat luas. Universitas Budi Luhur, sebagai perguruan tinggi yang selalu mengedepankan nilai kebudiluhuran, mendukung penuh acara ini sebagai wujud nyata implementasi kebaikan tidak hanya antar sesama manusia, namun juga terhadap lingkungan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/11/3193478//bri_berdayakan_umkm_busana_muslim-I4GZ_large.jpg
UMKM Busana Muslim Ini Buktikan Kekuatan Produk Lokal di Kancah Global bersama BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/11/3193354//bri_kriti_by_lusy-eZyS_large.jpg
Lewat Pameran BRI, Kriti by Lusy Jajaki Potensi Wastra Nusantara di Pasar Mancanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193325//fiesta_ready_to_go_hadir_di_big_bang_festival_dengan_keseruan_noraebang_dan_kejutan_lainnya-b0c2_large.jpg
Ikut Serunya Noraebang bersama Fiesta Ready To Go di Big Bang Festival 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/16/3193226//huawei_matepad_12_x_2026-94pd_large.jpg
HUAWEI MatePad 12 X 2026, Tablet PC-Level Andalan untuk Awal Tahun yang Lebih Rapi dan Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/11/3193137//bri_dukung_pembangunan_rumah_hunian_danantara_di_aceh-k4vG_large.jpeg
Percepat Pemulihan Pascabencana, BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement