HIMAHI Universitas Budi Luhur Gelar ASEAN+ Youth Environmental Action 2024: Aksi Nyata Pemuda untuk Bumi

Kiri ke Kanan: Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, Brigita Novensa Tomigolung, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global Universitas Budi Luhur, Dr. Yusran, dan Deputi Rektor Bidang Akademik , Dr. Ir. Arief Wibowo

Jakarta-Sebagai bagian dari komitmen melibatkan pemuda dalam upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) Universitas Budi Luhur dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan ASEAN+ Youth Environmental Action (AYEA) 2024. Acara internasional ini akan berlangsung dari tanggal 27 hingga 30 Juni 2024, mengundang 70 pemuda dari 29 negara ASEAN dan negara-negara sahabat, serta ratusan pemuda Indonesia dari berbagai kalangan siswa dan mahasiswa.

Mengangkat tema "Heat Up the Plans, Cool the Earth: Collaborative Southeast Asian Youths Action for Climate Change Mitigation", AYEA 2024 dirancang dengan berbagai rangkaian kegiatan menarik selama empat hari. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup Environmental Dialogue, FGD & Pleno, Lomba dan Diskusi Fotografi Lingkungan, Debate Competition, Lomba Mewarnai & Melukis, Lomba Kreasi Kuliner Ampas Kedelai, Climate Music Festival, Environmental Campaign, Stand Exhibition.

Puncak acara akan diisi dengan Awarding Night yang meriah, dan akan di tutup dengan aksi penanaman 6000 Pohon sebagai bentuk aksi nyata mitigasi lingkungan yang akan dilakukan di Baduy Luar yang merupakan masyarakat di bumi Indonesia yang memiliki cinta besar terhadap kesuburan tanah Indonesia.

AYEA 2024 juga akan menghadirkan aktivis lingkungan muda ternama Aeshnina Azzahra serta influencer Mischka dan Devon. Fotografer profesional Don Hasman dan Arbain Rambey turut berpartisipasi, bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang akan menyampaikan keynote speech pada sesi Environmental Dialogue.

Dari kegiatan ini, akan lahir "Budi Luhur Declaration" dan "Policy Brief" yang akan disebarluaskan ke media untuk mendapatkan perhatian masyarakat luas. Universitas Budi Luhur, sebagai perguruan tinggi yang selalu mengedepankan nilai kebudiluhuran, mendukung penuh acara ini sebagai wujud nyata implementasi kebaikan tidak hanya antar sesama manusia, namun juga terhadap lingkungan.