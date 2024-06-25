Advertisement
Hadirkan Sederet Musisi Papan Atas, Soundsfest Experience Sukses Guncang Kuningan City

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |10:36 WIB
Soundsfest Experience hadirkan keberagaman genre musik lewat 12 musisi pada Sabtu (22/6/2024) (Foto: Dok Soundsfest Experience)
Jakarta – Soundspeople Live menembus pasar industri festival musik dengan keberhasilan yang menjanjikan lewat Soundsfest Experience edisi pertama yang digelar di Kuningan City pada Sabtu, (22/6/ 2024). Lewat pencapaian ini, Soundsfest Experience membuktikan bahwa Soundspeople Live merupakan salah satu promotor musik yang menjanjikan dan dapat memboyong segudang experience bagi para pengunjungnya.

Soundsfest Experience hadir dengan keragaman genre musik lewat 12 musisi mulai dari Raisa, The Sigit, Pamungkas, Efek Rumah Kaca, Nadin Amizah, Voice of Baceprot, Lomba Sihir, Kelompok Penerbang Roket, Kunto Aji, Rumahsakit hingga The Panturas. Racikan line-up yang disuguhkan oleh Soundsfest Experience terbukti menarik perhatian banyak konser-goers dan mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap keberagaman genre musik yang disukai. 

Antusiasme pengunjung Soundsfest Experience merupakah salah satu hal yang tak luput dari kesuksesan acara ini. Kemeriahan dan energi yang hadir berkat para pengunjung, membentuk atmosfer festival musik yang patut untuk dikenang.

Soundsfest Experience merupakan langkah awal bagi Soundspeople Live untuk menjangkau audiences yang lebih luas dan mengakomodir kebutuhan masyarakat di berbagai terhadap industri hiburan. Hal ini menyiratkan kemungkinan bahwa Soundsfest Experience dapat menjadi festival musik yang tidak hanya hadir sebagai festival di satu kota tertentu saja. Komitmen ini menunjukan bahwa experience festival musik yang dibawa oleh Soundspeople tidak hanya terpaku pada satu area tertenju saja.

Soundspeople Live Event Calendar

Bergeser dari kesuksesan Soundsfest Experience: Kuningan City, Soundspeople Live akan kembali hadir dengan segudang musisi papan atas lainnya di Soundsfest Bekasi. Diisi oleh lebih dari 20 line up, Soundsfest Bekasi akan diselenggarakan pad 27-28 Juli 2024.

(Fitria Dwi Astuti )

      
