Bahas Jakarta Jadi Destinasi Wisata Bisnis Global, PNJ Sukses Gelar Konferensi: The 7th INAMICE 2024

Prodi MICE Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) telah sukses menyelenggarakan Konferensi: The 7th INAMICE 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Sabtu (22/6/2024) (Foto: Dok PNJ)

Depok-Politeknik Negeri Jakarta - Dalam rangka menyambut HUT Jakarta Ke- 497, Mahasiswa Prodi MICE Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) telah sukses menyelenggarakan Konferensi: The 7th INAMICE 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Sabtu (22/6/2024). Acara yang diadakan secara hybrid dengan mengusung tema “Reposisi Jakarta Menjadi Destinasi Wisata Bisnis Unggulan". Topik pembahasan konferensi ini berfokus pada upaya Kota Jakarta dalam menggiatkan sejumlah sektor terutama sektor pariwisata dan industri MICE guna memperkuat posisinya sebagai destinasi bisnis global.

Konferensi dibuka dengan penampilan Tari Cipedak dari Komunitas Ariah Indonesia Ngegebrak, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Jurusan Administrasi Niaga, Dr. Dra Iis Mariam, mewakili Direktur Politeknik Negeri Jakarta sekaligus membuka acara ini secara simbolis dengan didampingi oleh Project Manager, Kepala Program Studi, Ketua Jurusan, dan Tamu VIP.

Konferensi ini menghadirkan keynote speaker dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Andar Danova L Goeltom.

Mengkaji Potensi Jakarta Sebagai Destinasi Bisnis Unggulan

Sesi Pertama dimoderatori oleh Dosen MICE- PNJ Imam Syafganti, yang membahas topik “Mengkaji Potensi Jakarta Sebagai Destinasi Wisata Bisnis Unggulan”. Sesi ini menghadirkan tiga pembicara pakar, yaitu Mike Williams selaku CEO dan Senior Consultant GainingEdge, sebagai pembicara internasional; Ketua UMUM INCCA (Indonesia Congress and Convention Association), Dr. Iqbal Alan Abdullah dan Wakil Bendahara Umum Jakarta Tourism Forum/Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, Imbong Hasbullah.