Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Bahas Jakarta Jadi Destinasi Wisata Bisnis Global, PNJ Sukses Gelar Konferensi: The 7th INAMICE 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |10:10 WIB
Bahas Jakarta Jadi Destinasi Wisata Bisnis Global, PNJ Sukses Gelar Konferensi: The 7th INAMICE 2024
Prodi MICE Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) telah sukses menyelenggarakan Konferensi: The 7th INAMICE 2024 di Jakarta Convention Center (JCC),  pada Sabtu (22/6/2024) (Foto: Dok PNJ)
A
A
A

Depok-Politeknik Negeri Jakarta - Dalam rangka menyambut HUT Jakarta Ke- 497, Mahasiswa Prodi MICE Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) telah sukses menyelenggarakan Konferensi: The 7th INAMICE 2024 di Jakarta Convention Center (JCC),  pada Sabtu (22/6/2024). Acara yang diadakan secara hybrid dengan mengusung tema “Reposisi Jakarta Menjadi Destinasi Wisata Bisnis Unggulan". Topik pembahasan konferensi ini berfokus pada upaya Kota Jakarta dalam menggiatkan sejumlah sektor terutama sektor pariwisata dan industri MICE guna memperkuat posisinya sebagai destinasi bisnis global.

Konferensi dibuka dengan penampilan Tari Cipedak dari Komunitas Ariah Indonesia Ngegebrak, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Jurusan Administrasi Niaga, Dr. Dra Iis Mariam, mewakili Direktur Politeknik Negeri Jakarta sekaligus membuka acara ini secara simbolis dengan didampingi oleh Project Manager, Kepala Program Studi, Ketua Jurusan, dan Tamu VIP.

Konferensi ini menghadirkan keynote speaker dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Andar Danova L Goeltom.

Mengkaji Potensi Jakarta Sebagai Destinasi Bisnis Unggulan

Sesi Pertama dimoderatori oleh Dosen MICE- PNJ Imam Syafganti, yang membahas topik  “Mengkaji Potensi Jakarta Sebagai Destinasi Wisata Bisnis Unggulan”. Sesi ini menghadirkan tiga pembicara pakar, yaitu Mike Williams  selaku CEO dan Senior Consultant GainingEdge, sebagai pembicara internasional;  Ketua UMUM INCCA (Indonesia Congress and Convention Association), Dr. Iqbal Alan Abdullah dan  Wakil Bendahara Umum Jakarta Tourism Forum/Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, Imbong Hasbullah.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/11/3193478//bri_berdayakan_umkm_busana_muslim-I4GZ_large.jpg
UMKM Busana Muslim Ini Buktikan Kekuatan Produk Lokal di Kancah Global bersama BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/11/3193354//bri_kriti_by_lusy-eZyS_large.jpg
Lewat Pameran BRI, Kriti by Lusy Jajaki Potensi Wastra Nusantara di Pasar Mancanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193325//fiesta_ready_to_go_hadir_di_big_bang_festival_dengan_keseruan_noraebang_dan_kejutan_lainnya-b0c2_large.jpg
Ikut Serunya Noraebang bersama Fiesta Ready To Go di Big Bang Festival 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/16/3193226//huawei_matepad_12_x_2026-94pd_large.jpg
HUAWEI MatePad 12 X 2026, Tablet PC-Level Andalan untuk Awal Tahun yang Lebih Rapi dan Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/11/3193137//bri_dukung_pembangunan_rumah_hunian_danantara_di_aceh-k4vG_large.jpeg
Percepat Pemulihan Pascabencana, BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement