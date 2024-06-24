Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Raffi Ahmad Nge-Mall Bareng Cipung, Rafathar dan Baby Lily, Penampilan Nagita Slavina Jadi Sorotan 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |20:02 WIB
Raffi Ahmad Nge-Mall Bareng Cipung, Rafathar dan Baby Lily, Penampilan Nagita Slavina Jadi Sorotan 
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. (Foto: Instagram)
A
A
A

RAFFI Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya pulang ke Indonesia setelah lebih dari dua Minggu menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Raffi Ahmad pun langsung melepas rindu dengan anak-anaknya, yaitu Rafathar, Rayyanza dan bayi Lily. 

Hal itu terlihat dari unggahan terbarunya di Instagram @raffinagita1717. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun mengajak anak-anaknya jalan-jalan ke mal serta menyempatkan diri untuk makan di salah satu restoran steak.

Raffi Ahmad-Nagita Slavina

"Hello," tulis Raffi Ahmad di bagian caption sembari menyematkan emoji hati. 

Penampilan Nagita Slavina pun langsung menuai sorotan. Netizen banyak yang salah fokus dengan gaya busana Nagita Slavina saat jalan-jalan ke mal usai pulang haji.

Perempuan yang akrab disapa Gigi ini mengenakan busana tertutup lengkap dengan hijabnya, meski rambutnya masih terlihat. Netizen pun ramai-ramai mendoakan semoga Nagita Slavina dapat istiqomah memakai hijab.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
