5 Potret Pernikahan Mamat Alkatiri dan Nafha Firah, Abdel Achrian Ikut Jadi Saksi

KOMIKA Mamat Alkatiri resmi melepas masa lajangnya. Mamat resmi menikahi sang kekasih Nafha Firah pada Senin, 24 Juni 2024. Kabar pernikahan Mamat dan Nafha pun beredar di akun media sosial X, @MafiaWasit.

Prosesi pernikahan itu berlangsung khidmat. Mamat juga terlihat gagah dengan gamis putih yang dipadukan dengan jas hitam. Pernikahan Mamat Alkatiri ini juga dihadiri sederet komedian termasuk Abdel Achrian.

Cing Abdel pun turut menjadi saksi pernikahan komika sekaligus sahabatnya. Penasaran, seperti apa potret pernikahan Mamat Alkatiri dengan Nafha Firah yang penuh kebahagiaan? Yuk simak melansir berbagai sumber.

Hadirnya Abdel Achrian Sebagai Saksi

Komedian Abdel Achrian turut menjadi saksi di pernikahan Mamat Alkatiri dan Nafha Rifah. Abdel hadir saat momen akad dan duduk di meja tempat prosesi ijab qabul berlangsung. Abdel mengenakan baju Muslim berwarna putih dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah sang sahabat dengan penuh khidmat dan kebahagiaan.

Sang Istri Muncul Setelah Ijab Kabul

Setelah prosesi ijab kabul, Nafha pun dipersilahkan untuk menghampiri sang suami di mejad akad. Nampak Nafha begitu memesona dengan gaun pengantin putih yang tertutup, lengkap dengan hijab yang elegan. Penampilan Nafha begitu memukau saat muncul setelah prosesi ijab kabul ini.

Potret dengan Mas Kawin

Mamat dan Nafha juga mengabadikan momen mereka dengan mas kawin pernikahannya. Nampak Mamat begitu gagah dengan balutan gamis putih dan jas hitam yang dipadukan dengan sorban. Mamat dan Nafha terlihat tersenyum sembari memegang mas kawin pernikahan mereka.