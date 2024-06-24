Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Dokter Gigi Maureen Renata, Paras Cantiknya Bikin Betah Berlama-lama

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |06:07 WIB
5 Potret Dokter Gigi Maureen Renata, Paras Cantiknya Bikin Betah Berlama-lama
Dokter Gigi Cantik Maureen Renata. (Foto: Instagram)
A
A
A

DOKTER gigi Maureen Renata merupakan seorang dokter gigi yang baru berusia 33 tahun. Saat ini dia praktek di klinik bernama Smile Ready Bali - Dental Aesthetic. 

Dengan followers lebih dari 15 ribu di Instagram Dokter gigi cantik ini aktif membuat konten-konten seputar kesehatan gigi dan lifestylenya. Berikut beberapa potret Maureen Renata, seperti dilansir dari akun Instagram @drg.maureenata.
 
Gaya Casual
Maureen Renata
Dalam postingan drg. Maureen ini terlihat ia menggunakan kemeja hitam crop dengan bahan sutra. Lalu dipadukan dengan celana jeans putih. Dengan aksesoris emas membuatnya terlihat sangat cantik.

Style ke Cafe
Maureen Renata
Pada postingan selanjutnya terlihat drg. Maureen menggunakan atasan crop tanpa lengan berwarna putih. dengan celana yang memiliki rumbai di seluruh bagiannya dengan warna yang sama. Dia juga menggunakan sepatu heel putih dan tas biru sebagai poin outfitnya saat itu. tidak lupa kacamata hitam sebagai pemanis.

Style ke Kantor
Maureen Renata
Selanjutnya terlihat ia mengenakan tanktop putih dan celana dasar berwarna putih. Dan ditambah jas berwarna coklat. Rambutnya di style wavy yang membuatnya terlihat sangat cantik.

“Cantik amat dokter baliku” Komen @yulitadora****

“Rela ompong gak nih, biar ketemu dokternya ????????” Komen @putr**** 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/612/3025342/dina_okramia-fqsm_large.jpg
5 Potret Dokter Gigi Cantik Dina Okramia, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/612/3018746/sempat-masuk-alpha-under-40-highend-magazine-kini-dokter-widya-rahayu-raih-penghargaan-gatra-citra-perempuan-indonesia-PtFKsDGCKG.JPG
Sempat Masuk Alpha Under 40 HighEnd Magazine, Kini Dokter Widya Rahayu Raih Penghargaan Gatra Citra Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/612/2929778/5-potret-dokter-gigi-cantik-yulita-dora-wajah-manisnya-bikin-gemas-Jk6Jv8gTEl.jpg
5 Potret Dokter Gigi Cantik Yulita Dora, Wajah Manisnya Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/612/2929046/potret-dokter-gigi-jenifer-christy-h-cantik-luar-dan-dalam-EnkBBSOyOe.jpg
Potret Dokter Gigi Jenifer Christy H, Cantik Luar dan Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/612/2928324/5-gaya-dokter-gigi-cantik-bella-rizky-maulia-tampilannya-bikin-salfok-TwtWRtJQtC.jpg
5 Gaya Dokter Gigi Cantik Bella Rizky Maulia, Tampilannya Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/612/2923372/6-potret-dokter-cantik-nissa-aswari-bareng-anjing-kesayangan-sama-sama-menggemaskan-FvzOtwFj1s.jpg
6 Potret Dokter Cantik Nissa Aswari Bareng Anjing Kesayangan, Sama-Sama Menggemaskan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement