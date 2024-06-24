5 Potret Dokter Gigi Maureen Renata, Paras Cantiknya Bikin Betah Berlama-lama

DOKTER gigi Maureen Renata merupakan seorang dokter gigi yang baru berusia 33 tahun. Saat ini dia praktek di klinik bernama Smile Ready Bali - Dental Aesthetic.

Dengan followers lebih dari 15 ribu di Instagram Dokter gigi cantik ini aktif membuat konten-konten seputar kesehatan gigi dan lifestylenya. Berikut beberapa potret Maureen Renata, seperti dilansir dari akun Instagram @drg.maureenata.



Gaya Casual



Dalam postingan drg. Maureen ini terlihat ia menggunakan kemeja hitam crop dengan bahan sutra. Lalu dipadukan dengan celana jeans putih. Dengan aksesoris emas membuatnya terlihat sangat cantik.

Style ke Cafe



Pada postingan selanjutnya terlihat drg. Maureen menggunakan atasan crop tanpa lengan berwarna putih. dengan celana yang memiliki rumbai di seluruh bagiannya dengan warna yang sama. Dia juga menggunakan sepatu heel putih dan tas biru sebagai poin outfitnya saat itu. tidak lupa kacamata hitam sebagai pemanis.

Style ke Kantor



Selanjutnya terlihat ia mengenakan tanktop putih dan celana dasar berwarna putih. Dan ditambah jas berwarna coklat. Rambutnya di style wavy yang membuatnya terlihat sangat cantik.

