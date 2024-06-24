Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Dokter Gigi Cantik Dina Okramia, Senyum Manisnya Bikin Meleleh

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |06:07 WIB
5 Potret Dokter Gigi Cantik Dina Okramia, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
Dokter Cantik Dina Okramia. (Foto: Instagram)
A
A
A

DOKTER Dina Okramia merupakan seorang Dokter Gigi Umum di Rumah Sakit Gigi dan Mulut YARSI. Ia menempuh pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi yang berfokus pada Manajemen Kesehatan dan Asisten atau Spesialis Klinis dari Universitas Trisakti. 

Dokter Dina Okramia pun cukup aktif di media sosia. Ia sering membuat konten-konten mengenai parenting dan masih banyak lagi.

Berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya @drg.dinao.

Gaya Berkarisma
Dina Okramia
Pada postingan drg. Dina Okramia ini terlihat ia mengenakan dress hitam ketat yang memperlihatkan body goalsnya. Dengan gaya make up smokey membuatnya terlihat cantik dan berkarisma. Serta rambutnya yang style wavy membuatnya semakin cantik.

Pose Senyum Manis
Dina Okramia
Pada postingan selanjutnya terlihat drg. Dina menggunakan baju putih dengan renda berbentuk bunga di bagian ujung lengannya. Lalu dipadukan dengan celana berwarna soft pink serta pose yang tersenyum manis.

Pose Duduk Cantik
Dina Okramia
Pada postingan ini terlihat drg. Dina menggunakan kemeja putih dengan lengan pendek. Sedangkan bagian bawah ia menggunakan celana panjang berwarna pink dengan motif bunga. Rambutnya di style cepol 1 yang sangat manis.

 

Halaman:
1 2
      
