Apa Manfaat Transplantasi Rambut Seperti yang Dilakoni Verrell Bramasta?

METODE transplantasi rambut demi meningkatkan visual penampilan, memang sudah tak asing lagi dilakukan banyak orang. Bahkan, baru-baru ini pesinetron Verrell Bramasta rela terbang jauh ke Turki untuk melakukan transplantasi rambut.

Sebagian orang yang masih belum familiar mungkin bertanya-tanya, apa sih transplantasi rambut itu? Dilansir dari Healthline, Senin (24/6/2024) transplantasi rambut adalah prosedur ketika ahli bedah plastik atau dermatologi memindahkan rambut ke area kepala yang botak atau sudah menipis.

Dalam prosesnya, dokter bedah biasanya memindahkan rambut dari belakang atau samping kepala ke depan atau atas kepala. Transplantasi rambut biasanya dilakukan dengan anestesi lokal dan obat penenang. Nantinya, rambut akan dicangkok ke kulit kepala sehingga pertumbuhan rambut akan lebih tebal.

Saat melakukan transplantasi rambut, kulit kepala terlebih dahulu akan dibersihkan secara menyeluruh. Kemudian. dokter bedah akan menggunakan jarum kecil untuk mematikan rasa di area kepala pasien dengan anestesi lokal.