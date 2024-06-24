Bruno Mars Konser di Jakarta September 2024, Sandiaga Optimis Dongkrak Kunjungan Wisman

MUSISI asal Amerika Serikat, Bruno Mars bakal mengelar konser tunggal di Jakarta pada 13-14 September 2024. Bruno Mars jadi salah satu penyanyi internasional yang paling dinantikan kehadirannya di Indonesia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengungkap syukur atas resminya konser Bruno Mars di Jakarta. Ia mengatakan proses mendatangkan pelantun Just The Way You Are ini cukup sulit dan panjang.

“Alhamdulillah kita mengucapkan syukur karena ini fight-nya cukup lama, on off, on off, dan kini on lagi langsung kita kunci,” kata Sandi saat ditemui di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (24/6/202).

Sebelumnya, Bruno Mars telah melangsungkan konsernya di sejumlah negara Asia seperti Singapura, Thailand hingga Jepang.

Menurut Sandi, Bruno Mars merupakan salah sayu penyanyi yang memiliki banyak penggemar termasuk di Tanah Air. Tak heran banyak masyarakat Indonesia yang tak sabar untuk bisa menyaksikan langsung konser tersebut di Indonesia.