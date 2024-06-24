Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bruno Mars Konser di Jakarta September 2024, Sandiaga Optimis Dongkrak Kunjungan Wisman

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |22:33 WIB
Bruno Mars Konser di Jakarta September 2024, Sandiaga Optimis Dongkrak Kunjungan Wisman
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MUSISI asal Amerika Serikat, Bruno Mars bakal mengelar konser tunggal di Jakarta pada 13-14 September 2024. Bruno Mars jadi salah satu penyanyi internasional yang paling dinantikan kehadirannya di Indonesia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengungkap syukur atas resminya konser Bruno Mars di Jakarta. Ia mengatakan proses mendatangkan pelantun Just The Way You Are ini cukup sulit dan panjang.

Alhamdulillah kita mengucapkan syukur karena ini fight-nya cukup lama, on off, on off, dan kini on lagi langsung kita kunci,” kata Sandi saat ditemui di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (24/6/202).

Sebelumnya, Bruno Mars telah melangsungkan konsernya di sejumlah negara Asia seperti Singapura, Thailand hingga Jepang. 

Menurut Sandi, Bruno Mars merupakan salah sayu penyanyi yang memiliki banyak penggemar termasuk di Tanah Air. Tak heran banyak masyarakat Indonesia yang tak sabar untuk bisa menyaksikan langsung konser tersebut di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544//sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/206/3162338//merah_putih_one_for_all-Itr3_large.JPG
Ramai Dikritik, Kemenparekraf Buka Suara soal Film Animasi Merah Putih: One For All
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/57/3158686//kemenparekraf_dan_canva_menandatangani_mou_kemitraan-wsUM_large.jpeg
Gandeng Canva, Kemenparekraf Dorong Inovasi dan Majukan Ekonomi Digital Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155638//bruno_mars_dan_rose_blackpink-WjOt_large.jpg
Bruno Mars Singgung soal Utang usai Duet dengan Rose di Konser BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/340/3117584//industri_event_terus_didorong_buka_lapangan_kerja_dan_pendapatan_daerah-Yi7X_large.jpg
Industri Event Terus Didorong Buka Lapangan Kerja dan Bangun Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/15/625/3114069//mnc-agVr_large.jpg
MNC Group Siap Dukung SDM Industri  Kreatif, Jajaki Kolaborasi dengan Pemerintah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement