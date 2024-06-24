Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Layanan Imigrasi Bandara Changi Jadi yang Terbaik di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |15:59 WIB
Layanan Imigrasi Bandara Changi Jadi yang Terbaik di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?
Bandara Internasional Changi, Singapura (Foto: Instagram/@changiairport)
BANDARA Internasional Changi Singapura terkenal dengan pelayanan terbaik di dunia. Kali ini, bandara tersebut juga menyabet gelar sebagai pelayanan imigrasi terbaik di dunia.

Bandara Changi mendapatkan gelar Layanan Imigrasi Bandara Terbaik Dunia melalui survei kepuasan penumpang yang dilakukan oleh organisasi pemeringkat transportasi udara Inggris Skytrax. Survei ini dilakukan sejak Agustus 2023 hingga Maret 2024.

Melansir VNexpress, penumpang yang hendak melancong di Singapura mengaku puas dengan layanan yang diberikan kantor imigrasi Bandara Changi.

Hal tersebut dinilai berdasarkan waktu tunggu, sistem antrean, jalur prioritas, sistem dan efisiensi e-gate, serta efisiensi dan kesopanan staf imigrasi.

Daftar 10 Bandara Tersibuk di Dunia

Bandara Changi mempunyai fasilitas layanan imigrasi yang canggih, mulai dari check-in dan registrasi masuk otomatis, sistem otentika biometrik, dan kecerdasan buatan untuk mengangkut bagasi. 

Seluruh fasilitas tersebut memberi kemudahan bagi penumpang yang akan berlibur maupun sekadar menjadikan Bandara Changi sebagai transit.

Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Bandara Zurich di Swiss yang memiliki fasilitas dan layanan hampir sama seperti Bandara Changi. Kemudian di tempat ketiga disinggahi Bandara Internasional Bahrain, dan tempat keempat diisi oleh Bandara Seoul Incheon di Korea Selatan.

 

