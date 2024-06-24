Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Enak-Enak Nginap di Hotel 3 Malam, Wanita Ini Kabur Tinggalkan Tagihan Rp16 Juta

Janila Pinta , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |15:02 WIB
Enak-Enak Nginap di Hotel 3 Malam, Wanita Ini Kabur Tinggalkan Tagihan Rp16 Juta
Tamu kabur dari hotel tinggalkan tagihan Rp16 juta (Foto: Diplomat Hotel)
A
A
A

SEORANG pelancong wanita menjadi buronan setelah kabur dari hotel tempatnya menginap tanpa membayar tagihannya. Polisi telah memulai penyelidikan kasus ini sekaligus melakukan upaya perburuan terhadap pelaku yang menghilang setelah 3 malam menginap di Hotel Diplomat, Wales.

Wanita itu diketahui melakukan pemesanan atas nama sebuah perusahaan yang dicurigai palsu. Sebuah hotel yang berada di Llanelli itu mengatakan bahwa tamu tersebut menelan tagihan sebesar 780 pounds atau sekitar Rp16 juta untuk penginapan 3 malamnya yaitu dari 10 Juni hingga 12 Juni, demikian mengutip Wales Online.

Pada malam pertamanya di hotel, wanita itu dilaporkan minum-minum di bar, mengobrol dengan tamu lainnya, dan juga memesan makan pada malam kedua dan ketiga. 

5 Kesalahan Saat Memesan Hotel

Namun, setelah menghabiskan waktu 3 malam itu yang bersangkutan dilaporkan keluar penginapan tanpa membayar tagihannya. Setelah wanita itu kabur, pihak hotel tidak bisa menghubunginya dan kartunya ditolak saat hotel mencoba menerima pembayaran melalui kartu.

"Staf resepsionis akan memperlakukannya seperti orang lain yang check-in. Dia tidak terlihat berbeda dengan orang lain," kata manajer hotel, Paul Jenkins.

"Kecil kemungkinannya kami akan mendapatkan uang kembali. Kekhawatiran utama saya adalah jika hal ini terjadi, maka tidak ada orang yang mengalami hal yang sama. Kami jarang mendapatkan uang tersebut, namun ini merupakan hilangnya pendapatan bagi hotel. Setiap hari itu penting bagi kami," tulis pihak hotel di media sosial sebagai upaya mengidentifikasi wanita tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191978//hotel-WeRV_large.jpg
Liburan Nataru 2025/2026 Masih Berat Topang Okupansi Hotel, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191975//hotel-DMLb_large.jpg
Pengusaha Hotel Teriak di 2025, Okupansi Turun Hampir 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190094//danantara_indonesia-lEbf_large.jpg
Danantara Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis 2 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/25/3189535//ciel_dubai-9qfk_large.jpg
Ciel Dubai Marina, Hotel Tertinggi di Dunia yang Miliki Infinity Pool di Lantai 76
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/25/3186799//hotel-k9qI_large.jpg
Penampakan Hotel Tertinggi di Dunia, Ada 82 Lantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/470/3186358//hotel-ILur_large.jpg
Konsumsi Masyarakat Membaik, Industri Hotel Harap Cuan di Libur Akhir Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement