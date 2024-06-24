Sandiaga Dorong Santri Gorontalo Lebih Kreatif Hasilkan Konten Bermanfaat

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para santri Pondok Pesantren Al Huda, Gorontalo agar berkontribusi mengoptimalkan potensi diri dalam ekonomi digital di Tanah Air dengan menghadirkan konten-konten yang unik, menarik, dan bermanfaat.

Ia mengajak para santri yang hadir untuk berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia dengan menciptakan konten-konten unik, menarik, serta penuh dakwah dan manfaat. Sehingga mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja di bidang ekonomi digital.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Harapan kami, mereka bisa menjadi santri yang kreatif dan berdaya saing dengan kemampuan tinggi untuk masuk ke dalam ekonomi digital dan terus menebar dakwah dengan konten-konten yang baik dan memberikan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi para santri," ujar Sandi dalam acara Santri Digitalpreneur Indonesia 2024 di Ponpes Al Huda, Gorontalo, Minggu, 23 Juni 2024, seperti dikutip dari laman Kemenparekraf.

Sandi berharap program ini mampu menciptakan para santri kreatif yang siap berkontribusi dalam bidang ekonomi digital dan ekraf Tanah Air. Sebab, jika para santri bisa berkontribusi 20 persen saja dari total nilai tambah ekraf Indonesia yang telah mencapai Rp1.400 triliun, maka santri-santri ini bisa ikut memperkuat ekraf Indonesia.