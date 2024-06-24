Ngeri, Turis Dikeroyok lalu Dibakar Hidup-Hidup karena Dituduh Hina Alquran

SEORANG turis menjadi sasaran amuk massa setelah dituduh menghina Alquran. Pria tersebut dipukuli hingga tewas dan jasadnya dibakar oleh massa yang merangsek masuk kantor polisi.

Melansir The Sun, korban amukan massa ini merupakan seorang turis bernama Muhammad Ismail yang saat itu sedang menginap di sebuah hotel di Kota Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

Massa lalu menargetkan penyerangan terhadap Ismail setelah ia sempat ditahan di kantor polisi karena tuduhan penistaan agama lantaran menodai atau melecehkan kitab suci Alquran.

Massa yang berhasil menemukan keberadaan Ismail di kantor polisi di Madyan pun langsung menerobos pintu masuk menangkap Ismail.

Ismail lalu diseret paksa keluar dan dipukuli hingga tewas secara brutal dengan tongkat oleh warga yang mengelilinginya. Sesaat setelahnya, mereka semakin beringas dengan membakar jasadnya sambil bersorak merayakan kematian turis itu.

Massa tidak hanya membakar jasad korban, tetapi juga kantor polisi dan sejumlah mobil dengan anarkis yang terjadi selama beberapa waktu tersebut. Menurut laporan, setidaknya delapan orang lainnya terluka dalam pembantaian tragis itu dan saat ini polisi bertugas sudah membuka kasus terhadap ratusan orang yang terlibat dalam aksi persekusi itu.