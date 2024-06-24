Pantai yang Terkubur Letusan Gunung Berapi 2.000 Tahun Silam Ini Kembali Dibuka

PANTAI indah nan eksotis terkubur oleh letusan gunung berapi ribuan tahun silam. Fenomena alam itu membuat pantai tersebut lama tak bisa dijangkau oleh wisatawan. Namun, saat ini pantai tersebut sudah mengalami restorasi sehingga telah siap beroperasi dan dibuka untuk umum.

Melansir The Washington Post, pantai di sebuah kota kuno Herculaneum tenggelam akibat material vulkanik dari letusan Gunung Vesuvius hampir 2.000 tahun lalu.

Kota tersebut merupakan tempat berkumpulnya ratusan warga yang saat itu terjebak di letusan gunung berapi. Letusan yang terjadi pada tahun 79 Masehi itu telah mengubur tepi laut sehingga pantai tak bisa diakses oleh orang-orang.

Namun, pantai sudah mengalami perbaikan, dan jika telah rampung sepenuhnya maka wisatawan bisa kembali mengunjunginya seolah tidak pernah terjadi bencana apapun.

Restorasi pantai akan memungkinkan wisatawan untuk melihat pantai tersebut sama seperti kondisi pantai yang dilihat orang-orang Romawi Kuno dulu, demikian pernyataan direktur arkeologi Herculaneum, Francesco Sirano.

“Para pengunjung harus turun melalui terowongan dan ini seperti kita kembali ke dua ribu tahun yang lalu, dan tiba-tiba Anda memiliki pantai,” ungkap Sirano.

Dijelaskannya, pantai tersebut terendam banjir dan tertutupi material vulkanik yang menyebabkan pengunjung hanya bisa mengakses gudang perahu dan sisanya melalui jalur gantung di atas air.