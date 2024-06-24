Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pantai yang Terkubur Letusan Gunung Berapi 2.000 Tahun Silam Ini Kembali Dibuka

Janila Pinta , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |09:33 WIB
Pantai yang Terkubur Letusan Gunung Berapi 2.000 Tahun Silam Ini Kembali Dibuka
Pantai di kota kuno Herculaneum kembali dibuka (Foto: Ministero della Cultura)
A
A
A

PANTAI indah nan eksotis terkubur oleh letusan gunung berapi ribuan tahun silam. Fenomena alam itu membuat pantai tersebut lama tak bisa dijangkau oleh wisatawan. Namun, saat ini pantai tersebut sudah mengalami restorasi sehingga telah siap beroperasi dan dibuka untuk umum.

Melansir The Washington Post, pantai di sebuah kota kuno Herculaneum tenggelam akibat material vulkanik dari letusan Gunung Vesuvius hampir 2.000 tahun lalu. 

Kota tersebut merupakan tempat berkumpulnya ratusan warga yang saat itu terjebak di letusan gunung berapi. Letusan yang terjadi pada tahun 79 Masehi itu telah mengubur tepi laut sehingga pantai tak bisa diakses oleh orang-orang.

Namun, pantai sudah mengalami perbaikan, dan jika telah rampung sepenuhnya maka wisatawan bisa kembali mengunjunginya seolah tidak pernah terjadi bencana apapun.

Restorasi pantai akan memungkinkan wisatawan untuk melihat pantai tersebut sama seperti kondisi pantai yang dilihat orang-orang Romawi Kuno dulu, demikian pernyataan direktur arkeologi Herculaneum, Francesco Sirano.

“Para pengunjung harus turun melalui terowongan dan ini seperti kita kembali ke dua ribu tahun yang lalu, dan tiba-tiba Anda memiliki pantai,” ungkap Sirano.

Dijelaskannya, pantai tersebut terendam banjir dan tertutupi material vulkanik yang menyebabkan pengunjung hanya bisa mengakses gudang perahu dan sisanya melalui jalur gantung di atas air. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/25/3191000//pelabuhan_ratu-bYUt_large.jpg
3 Rekomendasi Wisata Dekat Stasiun Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/25/3179796//pantai_kelingking-mNno_large.jpg
Pantai Kelingking Nusa Penida Dipasangi Lift Kaca, Warganet Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160314//gunung_berapi_krasheninnikov_meletus_setelah_lebih_dari_500_tahun-Zc8Y_large.jpg
Setelah Gempa dan Tsunami, Kamchatka Rusia Dilanda Erupsi Gunung Berapi Pertama dalam 5 Abad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/56/3147313//arkeolog_temukan_sepatu_kulit_raksasa_prajurit_romawi_berusia_2000_tahun-ynHT_large.jpg
Arkeolog Temukan Sepatu Kulit Raksasa Prajurit Romawi Berusia 2000 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/56/3147081//mosaik_era_romawi_dari_maroko_menggambarkan_pemandangan_perburuan-wj5g_large.jpg
Lewat Tumpukan Sampah, Peneliti Ungkap Bukti Restoran Cepat Saji Era Romawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/408/3141584//intip_7_wisata_pantai_sekitar_jakarta_cocok_untuk_healing-65Ke_large.jpeg
Libur Panjang Akhir Mei, Intip 7 Wisata Pantai Sekitar Jakarta Cocok untuk Healing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement