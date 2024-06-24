Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

2 Jam Tertidur, Pria Ini Kaget Pesawatnya Masih di Bandara Asal Dikira Sudah Tiba

Janila Pinta , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |07:17 WIB
2 Jam Tertidur, Pria Ini Kaget Pesawatnya Masih di Bandara Asal Dikira Sudah Tiba
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

SEORANG penumpang pria viral di jagat maya setelah dirinya terbangun dari tidur siang yang panjang di pesawat. Pria itu kemudian mengundang gelak tawa dari penumpang lain yang duduk di sampingnya karena mengira mereka sudah sampai di kota tujuan.

Melansir New York Post, video ini dibagikan oleh seorang penumpang di akun TikToknya @fionaweizman. Melalui klip yang sudah ditonton lebih dari 3,5 juta kali itu, Fiona Weizman dan rekannya tampak tertawa geli saat melihat keterkejutan penumpang di sampingnya yang terbangun dari 2 jam tidur siangnya di pesawat. 

Lucunya, saat penumpang itu terbangun, ia mengira sudah tiba di bandara tujuan namun rupanya pesawat mereka masih terjebak di landasan pacu bandara asal alias belum berangkat.

"Ketika penumpang yang tidur di sebelah kami mengira sudah mendarat di Split tetapi sebenarnya Anda terjebak di pesawat karena masalah teknis selama 2 jam dan masih belum meninggalkan London," kata Weizman.

Penyebab Tubuh Terasa Lelah Setelah Naik Pesawat

“Kami menganggapnya lebih lucu daripada dia. Maaf kawan, kami masih belum berangkat!” tambah Weizman yang merekam reaksi lucu penumpang tersebut. 

Penumpang itu diketahui tertidur dalam pesawat EasyJet yang dijadwalkan terbang dari London, Inggris menuju Split, Kroasia. Saat ia terbangun dari tidurnya, ia melihat pesawat sudah berada di landasan pacu yang membuatnya percaya bahwa mereka telah tiba di Split, kota tujuan.

Namun, rasa senang berganti jadi kekecewaan mendalam setelah dirinya menyadari bahwa mereka masih belum beranjak dari London karena penerbangannya mengalami masalah terknis.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
