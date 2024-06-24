Nagita Slavina Berhijab saat Ngemall Bareng Rafathar dan Rayyanza, Netizen: Ayo Jangan Dilepas!

PASANGAN artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya telah pulang ke Indonesia setelah selesai menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci.

Begitu tiba di Indonesia, Raffi Ahmad bersama Nagita pun langsung melepas rindu dengan anak-anaknya, yaitu Rafathar, Rayyanza dan baby Lily. Pasutri tersebut langsung quality time dengan ketiga anaknya, dengan memboyong ke mall.

Momen ini terungkap lewat unggahan terbaru di Instagram @raffinagita1717. Raffi dan Nagita diketahui mengajak anak-anaknya jalan-jalan ke mal sekaligus makan di salah satu restoran steak.

"Hello," tulis Raffi Ahmad di bagian caption sembari menyematkan emoji hati, Senin (24/6/2024)

Namun bukan momen kebersamaan keluarga kecil Raffi Ahmad yang jadi sorotan, justru penampilan baru Nagita lah yang menjadi perhatian para netizen di sosial media.