HOME WOMEN FASHION

Nagita Slavina Berhijab saat Ngemall Bareng Rafathar dan Rayyanza, Netizen: Ayo Jangan Dilepas!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |22:40 WIB
Nagita Slavina Berhijab saat Ngemall Bareng Rafathar dan Rayyanza, Netizen: Ayo Jangan Dilepas!
Potret Nagita Slavina Berhijab saat Ngemall, (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

PASANGAN artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya  telah pulang ke Indonesia setelah selesai menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci.

Begitu tiba di Indonesia, Raffi Ahmad  bersama Nagita pun langsung melepas rindu dengan anak-anaknya, yaitu Rafathar, Rayyanza dan baby Lily. Pasutri tersebut langsung quality time dengan ketiga anaknya, dengan memboyong ke mall.  

Momen ini terungkap lewat  unggahan terbaru di Instagram @raffinagita1717. Raffi dan Nagita diketahui  mengajak anak-anaknya jalan-jalan ke mal sekaligus makan di salah satu restoran steak.

"Hello," tulis Raffi Ahmad di bagian caption sembari menyematkan emoji hati, Senin (24/6/2024)

Nagita berhijab

Namun bukan momen kebersamaan keluarga kecil Raffi Ahmad yang jadi sorotan, justru penampilan  baru Nagita lah yang menjadi perhatian para netizen di sosial media.

 

