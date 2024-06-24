Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Makan di Warung Pinggir Jalan, Beby Tsabina Jinjing Tas Hampir Rp30 Juta

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |12:30 WIB
Makan di Warung Pinggir Jalan, Beby Tsabina Jinjing Tas Hampir Rp30 Juta
Makan di Pinggir Jalan Beby Tsabina Jinjing Tas Hampir Rp30 Juta, (Foto: Youtube Beby Tsabina)
A
A
A

BEBY  Tsabina resmi menjadi istri anggota DPR RI, Rizki Natakusumah. Pernikahan Beby dan Rizki sendiri diketahui dilangsungkan pada Minggu, 23 Juni 2024.



Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi saksi pernikahan pasangan ini. Rizki Natakusumah menikahi Beby Tsabina dengan mas kawin berupa emas 121 mayam dan seperangkat alat sholat.



Menariknya,  beberapa hari sebelum pernikahan digelar, Rizki lewat akun Instagram pribadinya @riznatakusumah, sempat membagikan momen makan bareng Beby Tsabina di hari pengurusan buku nikah.



Momen makan bersama itu tidak dilakukan di restoran mewah atau fancy, melainkan kencan sederhana di pinggir jalan tepatnya di warung soto pinggir jalan.

Tas branded Beby Tsabina


Tak hanya seporsi berdua, keromantisan mereka lainnya adalah pakaian yang dikenakan serasi. Ya, Rizki dan Beby kompak mengenakan kemeja putih polos. Tentu, itu karena mereka akan menjalani sesi foto latar biru khas calon pengantin pada umumnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Seputar Tas Tas branded
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/194/3151171/tas_hermes-LWfF_large.jpg
Harga Tas Istri Haji Isam Nursam Jhonlin saat Ngunduh Mantu Al dan Alyssa Capai Rp1,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/194/3035441/ayu_ting_ting-cpbs_large.jpg
Potret Ayu Ting Ting Liburan Cantik di Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/194/3030681/dior-8dYw_large.jpg
Kontroversi Tas Dior Dijual hingga Rp45 Juta, Harga Produksi Cuma Rp900 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/194/3025017/ameena_halilintar-ZpTa_large.jpg
Potret Tas Mahal Ameena Halilintar di Lamaran Thariq-Aaliyah Massaid, Harganya Rp12 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/194/3024989/seserahan_thariq_aaliyah-DFpy_large.jpg
Intip Tas Chanel Rp114 Juta, Seserahan Thariq Halilintar Lamar Aaliyah Massaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/194/3022010/gara-gara-dipakai-mino-winner-tas-transparan-jenama-lokal-ini-langsung-jadi-tren-di-kalangan-gen-z-5zXImDnVRU.jpg
Gara-Gara Dipakai Mino WINNER, Tas Transparan Jenama Lokal Ini Langsung Jadi Tren di Kalangan Gen Z
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement