Makan di Warung Pinggir Jalan, Beby Tsabina Jinjing Tas Hampir Rp30 Juta

Makan di Pinggir Jalan Beby Tsabina Jinjing Tas Hampir Rp30 Juta, (Foto: Youtube Beby Tsabina)

BEBY Tsabina resmi menjadi istri anggota DPR RI, Rizki Natakusumah. Pernikahan Beby dan Rizki sendiri diketahui dilangsungkan pada Minggu, 23 Juni 2024.





Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi saksi pernikahan pasangan ini. Rizki Natakusumah menikahi Beby Tsabina dengan mas kawin berupa emas 121 mayam dan seperangkat alat sholat.





Menariknya, beberapa hari sebelum pernikahan digelar, Rizki lewat akun Instagram pribadinya @riznatakusumah, sempat membagikan momen makan bareng Beby Tsabina di hari pengurusan buku nikah.





Momen makan bersama itu tidak dilakukan di restoran mewah atau fancy, melainkan kencan sederhana di pinggir jalan tepatnya di warung soto pinggir jalan.



Tak hanya seporsi berdua, keromantisan mereka lainnya adalah pakaian yang dikenakan serasi. Ya, Rizki dan Beby kompak mengenakan kemeja putih polos. Tentu, itu karena mereka akan menjalani sesi foto latar biru khas calon pengantin pada umumnya.