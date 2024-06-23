Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cassandra Lee Cantik Berkebaya di Akad Nikah Beby Tsabina, Tampilkan Kulit Mulus

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |06:07 WIB
Cassandra Lee Cantik Berkebaya di Akad Nikah Beby Tsabina, Tampilkan Kulit Mulus
Cassandra Lee. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Cassandra Lee nampak turut hadir di acara akad nikah sang sahabat, Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah. Beby dan Rizki resmi menikah dan melangsungkan akad di Hotel Mulia pada 23 Juli silam.
Cassandra diketahui merupakan salah satu sahabat dekat Beby Tsabina. Mantan kekasih Randy Martin ini bahkan juga hadir di momen bridal shower Beby bersama selebritis, Rebecca Klopper.

Tampil memesona, Cassandra begitu cantik memukau dalam balutan kebaya di akad nikah Beby dan Rizki. Pesonanya pun begitu terpancar di momen kebahagiaan sang sahabat. Yuk simak potretnya dari Instagram, @cassandraslee.

Pakai Kebaya Hijau Mint
Cassandra Lee
Cassandra tampil elegan dan memukau dalam balutan kebaya hijau mint di pernikahan Beby dan Rizki. Kebaya tersebut merupakan karya tangan desainer Indonesia, Renzi Lazuardi.

Kebaya tersebut nampak cantik dengan warna hijau mint lembut yang dipadukan dengan payet elegan. Kebaya ini begitu pas dan membuat Cassandra makin cantik memesona.

Hairdo Simple Gaya Ponytail 
Cassandra Lee
Meski mengenakan kebaya, Cassandra tetsp memberikan kesan simple pada gaya rambutnya. Wanita 23 tahun ini begitu sederhana dengan menata rambutnya dengan gaya ponytail. Ia membiarkan rambutnya tertata simple dan rapi dengan bagian poninya yang menambah kesan manis pada penampilannya.

Make Up Flawless
Cassandra Lee
Cassandra juga begitu memesona dengan riasan wajah yang lembut dan natural. Make up Cassandra yang flawless dengan nuansa merah muda merona ini memberi tampilan yang lebih segar pada Cassandra. Terlihat riasannya tak berlebihan namun tetap memberi kesan cantik natural.

 

Halaman:
1 2
      
