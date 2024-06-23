Benarkah Glaukoma Tak Bergejala?

KOMEDIAN Adul baru-baru ini ramai diisukan mengidap penyakit glaukoma hingga membuat dirinya kehilangan penglihatannya. Beredar kabar Adul mengalami kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan di dalam bola matanya.

Namun akhirnya, kabar tersebut telah dibantah oleh sahabat komedian Komeng ini. Ia mengatakan penglihatannya masih sehat dan normal.

Terkait penyakit glaukoma sendiri, secara medis ini adalah sekelompok kondisi mata yang mengalami kerusakan pada saraf optic dan kerusakan saraf optik ini sering kali dikaitkan dengan tekanan tinggi pada mata, dikutip dari Mayo Clinic, Minggu (23/6/2024)

Tak pandang usia, glaukoma dapat terjadi pada semua usia, namun lebih sering terjadi pada orang lanjut usia. Ini adalah salah satu penyebab utama kebutaan pada orang yang berusia di atas 60 tahun.

Kondisi glaukoma sendiri juga sering terjadi tanpa adanya gejala jelas. Efeknya sangat bertahap, sehingga mungkin banyak orang tidak menyadari adanya perubahan pada penglihatan hingga kondisi perburukannya menjadi lebih serius.

Menurut laporan Claveland Clinic, beberapa jenis glaukoma biasanya tidak ada gejala peringatan dini, dan perubahan pada penglihatan bisa terjadi secara bertahap sehingga gejalanya mudah terlewatkan. '