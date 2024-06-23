5 Vitamin yang Harus Dikonsumsi Pria Usia 40 Tahun ke Atas

SEIRING bertambahnya usia, kebutuhan nutrisinya dan vitamin tertentu termasuk untuk pria juga menjadi semakin penting untuk menjaga kesehatan. Tahukah Anda, setelah usia 40 tahun, pria harus memperhatikan pola makan dan asupan vitamin agar tetap sehat dan bugar.

Dari sekian banyak jenis vitamin, dikutip dari Times of India, Minggu (23/6/2024) berikut lima vitamin penting yang harus dikonsumsi pria di atas usia 40 tahun.

1. ​​Vitamin D​: Penting untuk meningkatkan kesehatan tulang, meningkatkan fungsi imunologi, menurunkan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan beberapa penyakit ganas lainnya. Cara mengonsumsi vitamin D, bisa dengan paparan sinar matahari alami setiap hari 15-30 menit di bawah sinar matahari. Konsumsi ikan berlemak seperti salmon dan mackerel, makan kuning telur dan minum suplemen vitamin D3.

2. ​​Kalsium: Penting untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi serta meningkatkan fungsi otot dan transmisi saraf. Bisa konsumsi produk susu dan turunannya seperti keju, dan yogur, sayuran berdaun hijau contohnya kangkung dan brokoli, hingga konsumsi suplemen kalsium sitrat, atau kalsium karbona dan diminum bersama makanan agar penyerapan lebih baik. Targetkan total asupan harian 1.000-1.200 mg (baik dari makanan atau pun suplemen.