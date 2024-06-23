Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Vitamin yang Harus Dikonsumsi Pria Usia 40 Tahun ke Atas

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |15:14 WIB
5 Vitamin yang Harus Dikonsumsi Pria Usia 40 Tahun ke Atas
Vitamin yang Harus Dikonsumsi Pria Usia 40 Tahun ke Atas , (Foto: Freepik)
A
A
A

SEIRING bertambahnya usia, kebutuhan nutrisinya dan vitamin tertentu termasuk untuk pria juga menjadi semakin penting untuk menjaga kesehatan. Tahukah Anda, setelah usia 40 tahun, pria harus memperhatikan pola makan dan asupan vitamin agar tetap sehat dan bugar.

Dari sekian banyak jenis vitamin, dikutip dari Times of India, Minggu (23/6/2024) berikut lima vitamin penting yang harus dikonsumsi pria di atas usia 40 tahun.

1. ​​Vitamin D​:  Penting untuk meningkatkan kesehatan tulang, meningkatkan fungsi imunologi, menurunkan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan beberapa penyakit ganas lainnya. Cara mengonsumsi vitamin D, bisa dengan paparan sinar matahari alami setiap hari 15-30 menit di bawah sinar matahari. Konsumsi ikan berlemak seperti salmon dan mackerel, makan kuning telur dan minum suplemen vitamin D3.

2. ​​Kalsium: Penting untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi serta meningkatkan fungsi otot dan transmisi saraf. Bisa konsumsi produk susu dan turunannya seperti keju, dan yogur,  sayuran berdaun hijau contohnya kangkung dan brokoli, hingga konsumsi suplemen kalsium sitrat, atau kalsium karbona dan diminum bersama makanan agar penyerapan lebih baik.  Targetkan total asupan harian 1.000-1.200 mg (baik dari makanan atau pun suplemen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/483/3151956/apakah_vitamin_b_dapat_menyebabkan_jerawat_ini_faktanya-LX9k_large.jpg
Apakah Vitamin B Dapat Menyebabkan Jerawat? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/487/3070593/infus-Wnrp_large.jpg
Viral Tren Infus Vitamin di Korea Selatan dan China, Waspada Risiko Alergi hingga Peradangan Pembuluh Darah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/481/3070587/infus-4RKx_large.jpg
Viral Tren Infus Vitamin di Korea Selatan dan China, Cocok untuk Workaholic?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/487/2956431/pentingnya-skrining-kadar-vitamin-d-pada-anak-cegah-anak-jatuh-sakit-ocW3GVBZ2k.jpg
Pentingnya Skrining Kadar Vitamin D pada Anak, Cegah Jatuh Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/483/2909117/4-jenis-buah-yang-tinggi-kandungan-vitamin-c-salah-satunya-jambu-biji-6OaTgCSUzQ.jpg
4 Jenis Buah yang Tinggi Kandungan Vitamin C, Salah Satunya Jambu Biji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/483/2909083/ini-5-hal-yang-terjadi-jika-tubuh-kekurangan-vitamin-b12-salah-satunya-sebabkan-anemia-nbThZVoxCS.jpg
Ini 5 Hal yang Terjadi jika Tubuh Kekurangan Vitamin B12, Salah Satunya Sebabkan Anemia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement