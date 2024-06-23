Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga: Gorontalo Karnaval Karawo 2024 Momentum Promosikan Produk Ekraf Lokal

Janila Pinta , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |22:07 WIB
Sandiaga: Gorontalo Karnaval Karawo 2024 Momentum Promosikan Produk Ekraf Lokal
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo, Minggu (23/6/2024).

Dalam kunjungannya itu, Sandi turut menghadiri event Gorontalo Karnaval Karawo 2024. Menurut dia, event tersebut merupakan momentum tepat untuk mempromosikan produk ekraf lokal khususnya kain tenun Karawo khas Gorontalo ke pasar nasional maupun internasional.

Sandi berujar bahwa event yang masuk ke dalam kalender event Kemenparekraf, Kharisma Event Nusantara (KEN) ini merupakan event tahunan Provinsi Gorontalo yang dinantikan seluruh masyarakat. Dalam acara itu juga dipromosikan sulaman tradisional khas Gorontalo, kain Karawo. 

"Event ini juga kita harapkan mampu memberdayakan UMKM lokal serta menjadi wadah promosi ekonomi kreatif Gorontalo khususnya kain tradisional Karawo," kata Sandi saat menghadiri Gorontalo Karnaval Karawo 2024 di GOR Nani Wartabone, Kota Gorontalo, mengutip website resmi Kemenparekraf.

Event Gorontalo

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Dijelaskannya, event yang digelar pada 21-23 Juni 2024 ini diharapkan mampu mengamplifikasi kehadiran kain Karawo sebagai produk ekonomi kreatif khas Gorontalo. Serta memperkenalkan kain Karawo dan produk ekonomi kreatif Gorontalo ke pasar nasional dan internasional.

Pada kunjungannya ke Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu, Menparekraf Sandi sempat mengenakan baju Karawo khas Gorontalo. 

Oleh karenanya, Sandi yang juga merupakan putra asli Gorontalo ini menegaskan komitmennya untuk senantiasa menghadirkan sejumlah terobosan dalam memperkuat potensi kain Karawo sebagai oleh-oleh khas Gorontalo. 

 

