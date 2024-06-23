Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mantap! Sandiaga Dorong UMKM Parekraf Bone Bolango Perkuat Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi

Janila Pinta , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |21:54 WIB
Mantap! Sandiaga Dorong UMKM Parekraf Bone Bolango Perkuat Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong komunitas pelaku UMKM parekraf di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, untuk memperkuat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya.

Sandi menjelaskan, komunitas khususnya pelaku parekraf berperan penting dalam membangun sebuah destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. 

"Komunitas inilah yang merekatkan kita karena 97 persen dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, ini yang harus kita dorong agar peran mereka terus meningkat," ujarnya dalam kegiatan Diskusi Bareng Komunitas (Di Batas) di Belle Li Nou Gladys, Desa Molotabu, mengutip laman Kemenprekraf, Minggu (23/6/2024), 

Dirinya pun berpesan agar komunitas pelaku parekraf di Bone Bolango terus memperkuat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada.

"UMKM ini harus terus kita berikan perhatian dengan semangat 3si, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Jadi jangan itu-itu saja produknya jangan desainnya yang sama seperti yang tahun lalu tapi harus berubah terus, harus berinovasi. Tapi tidak cukup dari inovasi, harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan jangan pernah berhenti kolaborasi," papar mantan Wagub DKI Jakarta ini.

 

Halaman:
1 2
      
