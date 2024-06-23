Hattrick Jadi Event Terbaik KEN, Sandiaga Sebut East Java Fashion Harmony Torehkan Sejarah

GELARAN 'East Java Fashion Harmony' di Tulungagung, Jawa Timur, sukses kembali masuk ke dalam deretan 110 Karisma Event Nusantara (KEN) untuk ketiga kalinya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno lantas turut mengapresiasi pencapaian event tersebut.

"Saya mengucapkan selamat karena 'East Java Fashion Harmony' berhasil mencatatkan sejarah masuk dalam deretan event terbaik nusantara (Karisma Event Nusantara) untuk ketiga kalinya,” ungkap Sandi, saat membuka ‘East Java Fashion Harmony’ di Pantai Midodaren, Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu malam.

“Sudah mendapat apresiasi nasional, tentu kita harapkan bisa ditingkatkan sebagai event internasional," lanjutnya.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

East Java Fashion Harmony (EJFH) menyuguhkan rangkaian penampilan rancangan busana dari busana dewasa hingga untuk anak-anak di Jawa Timur. Tahun ini, EJFH mengusung tema ‘Rise of Reminiscene’.

Menurut Sandi, acara ini menjadi sarana promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di Tulungagung dan Jawa Timur pada umumnya.

Ia optimistis event ini bakal memberi dampak yang besar, mengingat fesyen merupakan salah satu kontributor utama dalam ekspor ekonomi kreatif Indonesia.

"East Java Fashion Harmony (EJFH) diharapkan dapat terus ditingkatkan baik dari segi pre-on-post acara, sehingga memberikan dampak yang baik bari para pekerja dan UMKM sektor ekraf guna mendongkrak ekonomi di Jawa Timur," paparnya.