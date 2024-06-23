Sambangi Kediri, Sandiaga Dorong Pemda Uji Petik Perkuat Pengembangan Ekraf

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, melakukan uji petik PMK3I (Penilaian Mandiri Kabupaten Kota/Kreatif) sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerahnya. Sandi berujar, Kota Kediri memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif.

Sehingga sudah sepatutnya kota Kediri mengikuti proses uji petik untuk menentukan subsektor ekonomi kreatif unggulan yang akan menjadi pendorong pengembangan ekonomi kreatif di kota Kediri.

"Hari ini kita hadir dan memberikan beberapa program untuk UMKM sektor ekonomi kreatif dan juga kita menggandeng pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan, pendanaan, serta fasilitas untuk lebih dikembangkan kembali produk-produk nusantara kita yang tidak kalah saing," ucap Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

Uji Petik PMK3I merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kebangkitan ekonomi kreatif dan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif juga pelaku UMKM dalam bereksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang memiliki nilai tambah dan nilai jual yang tinggi.

Sehingga dengan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha UMKM untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif serta ramah lingkungan untuk para pelaku ekonomi kreatif dapat memiliki nilai tambah dan memperkuat branding dari produk-produknya.