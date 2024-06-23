Hadiri Pameran AKI Blitar 2024, Sandiaga Ajak Pelaku Ekraf Tingkatkan Inovasi

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri pameran Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2024 yang diikuti 38 pelaku ekonomi kreatif terpilih dari Kota Blitar, Jawa Timur.

Pada kegiatan yang berlangsung di Mall Tunjungan Plaza 6, Surabaya, Sandi mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk terus meningkatkan inovasi dan adaptasi dengan memaksimalkan berbagai pelatihan selama mengikuti program Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI).

"Terpilihnya 38 UMKM di Kota Blitar ini tentunya akan mengembangkan potensi ekonomi kreatif di berbagai sektor. Tidak hanya terkenal potensi ekrafnya, Blitar juga dikenal dengan berbagai desa wisata," ungkapnya, melansir laman Kemenparekraf.

Apresiasi Kreasi Indonesia lanjut dia, bertujuan menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif bagi para pelaku industri dan komunitas kreatif melalui peningkatan kapasitas dan berpameran bagi para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, kriya, fesyen, aplikasi/games, film, dan musik.

Terbagi menjadi tiga tahapan pelaksanaan, yaitu bootcamp sebagai sesi penambahan ilmu bisnis, pameran, dan nantinya peserta terbaik dari berbagai kota penyelenggaraan AKI 2024 akan diikutkan dalam pameran puncak AKI.

Dirinya juga berpesan kepada para peserta agar selalu adaptif terhadap situasi di sekitar dan sigap mengambil peluang usaha.

"Saat ini kita terus bergerak dari satu titik ke titik lain, dan kalian harus adaptif dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sosial yang ada di depan," ujar Sandi.