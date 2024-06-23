Masuk KEN 4 Kali Beruntun, Sandiaga: Festival Sriwijaya Dorong Perputaran Ekonomi

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memuji gelaran Festival Sriwijaya XXXII di Palembang, Sumatera Selatan, yang masuk ke dalam deretan 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) sebanyak empat kali berturut-turut. Menurut Sandi, event ini sukses meraih pengakuan sebagai salah satu festival terbaik di Indonesia.

"Maka kita terus tingkatkan karena banyak sekali perputaran ekonomi yang dihasilkan dari kekayaan ekonomi kreatif,“ kata Menparekraf Sandiaga saat membuka Festival Sriwijaya di Pelataran Monpera Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/6/2024) malam.

Festival Sriwijaya merupakan event nasional yang dihelat setiap tahun dalam rangka melestarikan seni dan budaya, serta memaknai kekayaan warisan sejarah Sriwijaya. Festival yang mengusung tema The Spirit of Sriwijaya ini sedianya berlangsung pada 21-23 Juni 2024.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Acara ini menyuguhkan beragam rangkaian kegiatan, di antaranya gelar budaya dari 17 kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Ada pula Sriwijaya Heritage Walk yang diikuti oleh delegasi dari Spanyol, Meksiko, dan komunitas sejarah di Sumatera Selatan; cooking competition; lomba mewarnai; lomba pembuatan video; launching Film Dulmuluk; hingga bazar UMKM ekonomi kreatif.

Spesial di tahun ini juga dirangkai kesenian dari Compania Flamenca Victor Rojas dari Spanyol, Sima Ballet dari Meksiko yang ternaung dalam UNESCO dan IOV.