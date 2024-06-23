Bagian Mesin Copot, Pesawat United Airlines Putar Balik Tak Lama Setelah Take Off

PESAWAT United Airlines terpaksa putar balik ke bandara asal tak lama setelah lepas landas lantaran sepotong bagian penutup mesinnya terlepas.

Ini adalah insiden terbaru bagi United Airlines yang saat ini sedang diawasi ketat setelah rangkaian kecelakaan penerbangan yang dialaminya selama tahun ini.

Melansir Business Insider, penerbangan Airbus A320 dari Connecticut menuju Colorado itu terpaksa kembali ke Bandara Internasional Bradley di Hartford dan tiba sekitar pukul 08.45 waktu setempat pada atau Kamis, 20 Juni 2024 lalu.





Awak kabin melaporkan bahwa ia mendengar suara yang tak normal yang berasal dari pesawat dan setelah itu penerbangan langsung berbalik arah, demikian menurut Federal Aviation Administration.

Menurut pernyataan juru bicara United Airlines kepada Business Insider, penerbangan tersebut harus kembali ke Bradley untuk menangani masalah dengan satu mesin. Mereka juga menambahkan bahwa sebagian dari lapisan luar mesin yang kedap suara terlepas dan ditemukan di landasan pacu.

Pihak maskapai melaporkan bahwa penerbangan tersebut memuat 124 penumpang dan 5 awak. Dalam insiden tersebut tidak terdapat korban luka, semua penumpang dan kru turun dengan selamat setelah mendarat di Hartford.