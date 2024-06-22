Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Selfie Kimi Hime Pamer Bra, Kamu Tim Hitam atau Putih?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |02:29 WIB
Potret Selfie Kimi Hime Pamer Bra, Kamu Tim Hitam atau Putih?
Potret Kimi Hime. (Foto: Instagram)
A
A
A

PARA pencinta game pasti tidak asing dengan sosok Kimi Hime. Perempuan cantik ini dikenal dengan kemampuan bermain PUBG Mobile yang sangat keren. Saking jagonya, dia bisa mengimbangi permainan atlet eSports Profesional.

Selain dikenal sebagai gamer cantik, Kimi Hime juga memiliki penampilan yang seksi. Di akun Instagram pribadinya yang sudah memiliki 1,9 juta pengikut, ia banyak membagikan potret seksinya.

Kimi Hime

Salah satu yang mencuri perhatian postingan Kimi yang selfie menggunakan bra. Pada foto pertamanya Kimi memakai bra berwarna putih dengan detail bulu-bulu yang menggemaskan.

Ia pose dari bawah sambil menunjukkan dadanya yang putih dan mulus. Untuk tampilan rambutnya sendiri dan Kimi tampil dengan kacamata 

Kimi Hime

Pada foto selanjutnya ia pose memakai bra warna hitam dengan material lace yang transparan. Model bra yang ia pakai off shoulder sehingga terkesan stylish.

Paras cantiknya begitu terpancar dengan makeup flawless dan lipstik merah merona. Sementara itu tampilan rambutnya digerai.

 

Halaman:
1 2
      
