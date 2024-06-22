Aura Kasih Tampil dengan Mini Dress Ungu Pamer Paha Mulus

AURA Kasih salah satu artis yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Tak hanya berparas cantik, ibu satu anak ini juga memiliki penampilan yang seksi dan aduhai.

Di salah satu unggahannya, Aura Kasih nampak pose duduk memakai mini dress ungu. Dress yang pendek yang dipakainya ini membuat paha mulusnya begitu terlihat.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @aurakasih.

Tampil elegan



Potret Aura Kasih tampil elegan pakai dress ungu. Dress ungu yang ia pakai ini memiliki model lengan panjang dengan aksen pita di bagian

dadanya. Dia pose duduk bersila dengan tatanan rambut dicepol dan kacamata. Gayanya berkelas banget.

"Aura Kasih Masyaallah auranya gimana gitu ya kan," komen @nurpa***

Pamer paha mulus



Dress yang dipakai Aura Kasih ini memiliki model di atas lutut. Saat ia pose melipat kaki, paha mulusnya begitu terlihat. Penampilan Aura Kasih pun jadi sorotan.