HOME WOMEN LIFE

Potret Model Dewasa Dina Santika Seksi dengan Bra Ungu, Bikin Netizen Tak Berkedip

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |02:32 WIB
Potret Model Dewasa Dina Santika Seksi dengan Bra Ungu, Bikin Netizen Tak Berkedip
Dina Santika. (Foto: Instagram)
A
A
A

MODEL Dina Santika memang kerap tampil seksi, lantaran kerap muncul di majalah dewasa. Mengawali karier lewat pemilihan konten kecantikan Miss Popular 2023 season 1, kini Dina makin eksis sebagai model.

Tak hanya itu, ia juga merambah ke dunia tarik suara dan sudah merilis extended play (EP) atau mini album. Suaranya yang merdu dan serak serak basah jadi ciri khasnya. 

Penampilannya pun kini makin disorot, ditambah lagi Dina Santika sering memamerkan penampilan seksinya di Instagramnya. Seperti belum lama ini dia mengunggah potret memakai setelah outfit warna ungu dipadukan. Busana yang ia pakai itu terdiri dari bra dan celana panjang. Berikut ulasannya dari Instagram @dinasantikaaulia.

Tampil seksi
Dina Santika
Potret seksi Dina Santika tampil seksi pakai setelah outfit warna ungu. Dia memakai bra dipadukan dengan celana panjang waran senada.  Dina tampil menggoda memamerkan kemolekan tubuhnya. Penampilannya bikin netizen tak berkedip.

“Wow keren,” kata @ufc***

Pamer perut rata
Dina Santika
Pada foto selanjutnya ia pose mengangkat tangan sambil memamerkan ketiak mulusnya. Dina tampil menggoda dengan busana seksi tersebut, ditambah lagi ia memiliki tubuh ideal dan perut yang rata. Bikin iri!

 

